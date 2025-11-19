Madagascar: Trafic de minerais - Des étrangers interpellés à Morafeno

Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières, la Police des Mines a effectué une descente sur un site d'extraction aurifère clandestin à Morafeno, dans le district de Mananjary, le 10 novembre 2025.

Lors de cette opération, cinq ressortissants chinois ont été interpellés. Selon un responsable de la Police des Mines, « ces individus étaient en situation irrégulière sur le territoire malgache, sans passeport ni autorisation légale pour exploiter l'or ». Les autorités ont ajouté que les suspects seront poursuivis conformément aux lois malgaches relatives à l'immigration et à l'exploitation minière.

Outre les arrestations, plusieurs matériels de prospection ont été saisis sur le site. Il s'agit notamment de bouteilles contenant du mercure, de sacs de poudre noire suspectée d'être utilisée dans l'extraction, de moules, de balances électroniques, ainsi que d'armes à feu et de munitions. Cinq machines de grande taille, un groupe électrogène et un tamis ont également été confisqués. « La saisie de ces équipements est essentielle pour prévenir de nouvelles activités illicites », a souligné le porte-parole de la Police des Mines.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des missions de la Police des Mines, sous l'autorité du ministère des Mines, qui consistent à contrôler, surveiller et réprimer les infractions liées à l'exploitation des ressources minières, tout en luttant contre le trafic et l'exploitation illégale.

Les autorités locales ont insisté sur l'importance de la collaboration avec les populations et les acteurs du secteur minier. « Nous appelons les citoyens à signaler toute activité suspecte afin de protéger nos ressources naturelles et d'assurer un développement durable », a déclaré un membre de la direction régionale des Mines.

Selon les autorités, aucune opposition n'a été rencontrée lors de l'intervention, et les suspects ont été remis aux services compétents pour poursuites judiciaires. Cette affaire met en lumière la nécessité de renforcer la surveillance des sites d'exploitation minière à Madagascar et de contrôler la présence d'étrangers impliqués dans des activités illégales liées aux ressources naturelles.