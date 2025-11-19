Afrique de l'Ouest: La Guinée Bissau lève 8,080 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Pour faire face aux besoins de financement de son budget, la Guinée Bissau a levé le mardi 18 novembre 2025 sur le marché financier de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) la somme de 8,080 milliards de FCFA au terme d'une émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de 336 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 ans.

L'émetteur avait mis en adjudication un montant de 8,080 milliards de FCFA. Les soumissions globales se sont élevées à 13,867 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 171,26%.

Le montant des soumissions retenu est de 8,080 milliards de FCFA et celui rejeté à 5,757 milliards de FCFA . Ce qui correspond à un taux d'absorption de 58,39%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,91% pour les bons et 9,56% pour les obligations.

Le Trésor Public de la Guinée Bissau, s'engage à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 20 octobre 2026. Quant au paiement des intérêts, il se fera d'avance et précompté sur la valeur nominale de ces bons.

Quant au remboursement du capital des obligations, il s'effectuera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 4 novembre 2028. En revanche, le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base d'un taux de 6,25% et ce, dès la fin de la première année.