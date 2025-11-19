Sénégal: Production industrielle - Hausse de 23,8 % en glissement annuel

L'activité industrielle au Sénégal a connu une nette accélération au cours du mois d'août 2025, selon les données publiées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

L'Indice harmonisé de la production industrielle (Ihpi) s'est en effet envolé de 23,8 % en glissement annuel, enregistrant l'une de ses plus fortes progressions de l'année.

Cette performance remarquable est essentiellement tirée par la hausse spectaculaire de 56,5 % des industries extractives, un bond attribué au dynamisme du secteur des hydrocarbures.

Cette progression confirme la montée en puissance des activités liées au pétrole et au gaz, devenues un moteur central de l'industrie nationale depuis le démarrage des premières productions.

Outre les hydrocarbures, d'autres segments ont également soutenu la croissance globale de l'Ihpi : Dans une moindre mesure, l'Ansd note que la bonne tenue de la production d'électricité, gaz et eau (+7,3%), des industries manufacturières (+5,4%) et des industries environnementales (+2,3%) a également contribué à cette évolution.