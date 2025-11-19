Sénégal: La production d'électricité recule de 5,9 % en août 2025

La production totale d'électricité au Sénégal a enregistré un repli notable au mois d'août 2025, selon les dernières données publiées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). En variation mensuelle, l'offre globale d'énergie électrique diminue de 5,9 %.

Selon l'Ansd, cette contre-performance résulte principalement du recul des achats de la Senelec auprès des producteurs indépendants d'électricité, dont les volumes chutent de 9,0 % par rapport au mois de juillet.

Ce recul des importations d'énergie extérieure pèse directement sur la disponibilité totale, la production propre de la Senelec n'ayant pas compensé la baisse des apports privés.

En glissement annuel, la production totale d'électricité se contracte de 7,7 % en août 2025. Cette baisse intervient malgré une progression notable de la production interne de la Senelec, qui augmente de 12,2 % par rapport à août 2024.