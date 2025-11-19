Cote d'Ivoire: Concours d'entrée dans les CAFOP - Le MENA clarifie la procédure et dément toute affaire de faux diplômes

18 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (MENA) a tenu à rassurer l'opinion nationale et internationale suite aux nombreuses interprétations suscitées par un courrier daté du 14 novembre 2025 et signé du Directeur des Écoles, Lycées et Collèges (DELC).

Le document, relatif aux attestations à usage administratif dans le cadre du concours d'entrée dans les Centres d'Animation et de Formation Pédagogique (CAFOP), a en effet donné lieu à des commentaires divergents sur les réseaux sociaux.

Dans une mise au point officielle, le Service de Communication et des Relations Publiques (SCRP) du ministère a indiqué qu'il n'a jamais été question de « faux diplômes », contrairement à certaines allégations relayées en ligne. Selon le SCRP, le courrier incriminé s'inscrit dans une procédure administrative habituelle, effectuée chaque année après la proclamation des résultats définitifs du concours.

Le ministère précise qu'il s'agit simplement d'un complément d'informations destiné à être transmis à la Direction des Examens et Concours (DECO), conformément aux pratiques internes en vigueur. Cette étape vise à finaliser la constitution des dossiers administratifs des candidats admis et à s'assurer de la conformité des pièces fournies.

Le SCRP rappelle que ces vérifications post-résultats répondent aux exigences de rigueur et de transparence du système éducatif, garantissant l'intégrité des concours et la crédibilité des recrutements dans les CAFOP, structures essentielles à la formation des futurs instituteurs.

À travers ce communiqué, signé par Xavier Effoué, Directeur du Service de Communication et des Relations Publiques, Administrateur civil, le ministère appelle à la responsabilité des internautes et invite chacun à éviter les interprétations hâtives susceptibles de créer la confusion au sein de l'opinion publique.

Le MENA réaffirme son engagement à maintenir la confiance des usagers du système éducatif en veillant à une communication claire et à une gestion administrative conforme aux normes établies.

