La sensibilisation contre l'incivisme routier s'est invitée, les 14 et 16 novembre 2025, dans les lieux de cultes, notamment les églises et mosquées des villes d'Abidjan, de Bouaké, de Bondoukou, de Man et de Divo. Cela, à l'initiative du ministère des Transports à travers l'Office de sécurité routière (Oser). C'était à la faveur de la célébration de la Journée africaine de la sécurité routière (Jasr). L'objectif a été de poursuivre et d'intensifier les actions entreprises dans le cadre de la Stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025, pour agir durablement sur les comportements des usagers qui représentent plus de 90% des causes d'accidents.

Instituée par la Décision EX CL /Dec 682 (XX) du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), cette Journée qui est célébrée tous les troisièmes dimanches du mois de novembre, est une réponse des dirigeants africains aux préoccupations croissantes des Gouvernements et du secteur de la santé publique face au problème des traumatismes dus aux accidents de la circulation. La présente édition - la14e - placée sous le thème : « Comportement citoyen sur la voie publique, gage de sécurité routière » visait à mobiliser les usagers de la route pour une prise de conscience collective en vue d'une exploitation responsable de la route.

Résumant la trame du message du ministre des Transports à l'occasion, Kouakou Étienne, Directeur de l'Oser, a déclaré : « En renonçant à la vitesse excessive, à l'usage du téléphone au volant, à l'alcool, aux stupéfiants, au non-port du casque de protection, à l'incivisme sur la route, à l'intolérance vis-à-vis du piéton, à l'occupation anarchique des routes et aux comportements à risques, nous parviendrons à réduire de manière durable, le nombre et la gravité des accidents de la circulation routière ».

Il est à noter qu'à l'instar des autres pays africains, la Côte d'Ivoire a couplé la 14e Journée africaine de sécurité routière (Jasr) avec la Journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents.

