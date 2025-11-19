Cote d'Ivoire: Kafa s'ouvre à l'eau potable - Une pompe solaire révolutionne l'accès à l'eau dans le Poro

Kafa, petite localité située à une cinquantaine de kilomètres de Korhogo, a vécu un moment historique le 15 novembre 2025. Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, y a procédé à l'inauguration d'une pompe hydraulique villageoise améliorée (HVA) fonctionnant grâce à l'énergie solaire. Une installation moderne et durable qui marque une avancée significative dans l'accès à l'eau potable pour les populations du Poro.

Le nouveau forage, profondément ancré à 100 mètres, se distingue par ses performances techniques. Relié à un fût de 6 000 litres qui se remplit en seulement 30 minutes, il offre un débit remarquable de 17 m³ par heure. Cette capacité lui permet d'assurer un fonctionnement continu, 24 heures sur 24, garantissant un approvisionnement stable pour environ 500 habitants. L'adoption de l'énergie solaire réduit non seulement les coûts d'exploitation, mais élimine également la pénibilité autrefois associée aux pompes à motricité humaine traditionnelles.

Pour Amadou Coulibaly, cette infrastructure répond à une priorité essentielle : la santé publique. « Le véritable problème de nos parents, c'est l'eau. On a coutume de dire que l'eau est source de vie. Donner de l'eau potable, c'est améliorer la santé, c'est améliorer les conditions de vie », a-t-il rappelé lors de la cérémonie. Selon lui, l'accès à une eau de qualité reste un levier central dans la lutte contre les maladies hydriques encore présentes dans les zones rurales.

Le ministre a profité de sa visite pour rappeler l'ambition nationale en matière d'hydraulique. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara, le taux de couverture en eau potable est passé d'environ 33 % à près de 80 % en milieu urbain et entre 70 et 75 % en milieu rural. L'objectif fixé pour 2030 est clair : atteindre une couverture totale sur l'ensemble du territoire. « Il existe un programme qui permet de doter toutes les 200 sous-préfectures qui n'ont pas encore accès à l'eau », a-t-il précisé, tout en appelant les populations à la patience et au civisme.

Amadou Coulibaly n'en est pas à son premier engagement dans le secteur. Il a rappelé que plus d'une trentaine de pompes avaient été déployées dans la sous-préfecture du Poro il y a cinq ans. Cependant, l'évolution technologique a permis de passer désormais aux systèmes HVA solaires, plus performants, moins contraignants et adaptés aux besoins des communautés.

À ce jour, plus de vingt localités du Poro ont déjà été équipées de telles installations. Cette dynamique régionale s'inscrit dans une stratégie nationale plus large, soutenue notamment par le Projet d'Appui à la Sécurité de l'Eau et de l'Assainissement (PASEA), financé à hauteur de 825 millions de dollars par la Banque mondiale. Un investissement majeur pour renforcer durablement la résilience hydrique du pays.