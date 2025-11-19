Afrique: Football / Match amical international - Les Éléphants retrouvent des couleurs face à Oman (2-0)

Les Éléphants de Côte d'Ivoire ont signé une victoire bien méritée sur un score de 2-0 contre le Sultanat d'Oman au stade Al Seeb, le mardi 18 novembre 2025.

Après sa défaite contre l'Arabie saoudite (1-0) il y a quelques jours, les hommes d'Emerse Faé n'avaient pas droit à l'erreur face aux Omanais. Les champions d'Afrique ont, dès les premiers instants de jeu, imposé un rythme de rigueur et de maîtrise, empêchant ainsi les Omanais de trouver une solution offensive.

La rencontre s'est très vite intensifiée lorsque, à la 9e minute, l'attaquant Bayo Vakoun a ouvert le score sur une passe décisive d'Oumar Diakité. Un but qui a mis en confiance les Éléphants avant le deuxième signé Jean-Philippe Krasso à la 25e, forçant l'adversaire à renforcer sa défense sans toutefois inquiéter les Ivoiriens.

De retour des vestiaires, les Rouges ont remonté leurs lignes de récupération, se montrant très dangereux devant les buts d'Alban Lafont et mettant un pressing énorme sur les Ivoiriens. Cette situation a obligé le sélectionneur ivoirien à procéder à des changements vers la 75e minute.

Les Éléphants de Côte d'Ivoire, forts de leur expérience, ont pu maintenir l'équilibre tout au long de la deuxième période.

Une victoire rassurante pour les Ivoiriens avant leur entrée en lice le 24 décembre prochain face au Mozambique pour de la Coupe d'Afrique des nations qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.