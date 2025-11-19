Cote d'Ivoire: Coups et blessures - Trois mois de prison pour un employé tabassé

Employé dans d'une entreprise à Treichville, TM de nationalité béninoise a été condamné par la justice ivoirienne, le mardi 4 novembre 2025 au tribunal d'Abidjan-Plateau. Il a été condamné à 3 mois de prison dont 2 fermes pour coups et blessures.

Les faits. Non content du mauvais traitement dont il fait l'objet ces derniers temps par la hiérarchie, TM est allé au tribunal du travail de la commune de Treichville pour porter plainte.

Il s'est rendu à l'entreprise avec la Convocation en main, dans l'intention de la remettre à sa patronne. Malheureusement, cette dernière étant absente, TM a donc demandé à l'assistant de recevoir la plainte et de signer la décharge. Pris de peur, l'assistant a refusé. S'en ait suivi une dispute puis une bagarre.

Tm, un homme d'à peine un mètre 50 est dominé dans la lutte. Du haut de son mètre 75, le jeune assistant bien musclé tabasse copieusement TM qui trouve refuge auprès de certains de ses collègues. Apparemment épuisé, TM s'est légèrement endormi au sol. À son réveil, il a trouvé humiliant ce qu'un plus jeune que lui, lui a fait subir. Animé d'un esprit de vengeance, il a extrait de son sac-à-dos un tournevis et a poignardé l'assistant. La victime s'est débattue et a réussi à maîtriser la situation avant d'interpeller le commissariat. TM devra payer la somme de 100.000 à l'État de Côte d'Ivoire.