Cote d'Ivoire: Vol de 10 millions Fcfa - Les deux cambrioleurs de 18 ans démasqués grâce la caméra cachée

18 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Moussa et Braman, deux amis de la Cité Fermont à Adjamé, ont cambriolé un appartement au 3e étage d'un immeuble. Le butin de leur opération s'élève à 10 millions de Fcfa dont trois millions en numéraire et des bijoux d'une valeur de 7 millions Fcfa. Les faits.

Moussa, un apprenti mécanicien, a pour ami Braman qui est en réalité, un habitant de la maison cambriolée. Ces jeunes de 18 ans armés d'outils adaptés ont, en pleine journée, fracassé la porte de la chambre principale de la maison visitée. Ils ont dérobé des bijoux de grandes valeurs et ont puisé la coquette somme de 3 millions de Fcfa avant de s'évaporer dans la nature.

Mais ces petits voleurs n'ont pas su que la piaule abrite des cameras cachés par endroit. De retour à la maison, les parents et les autres occupants ont constaté les faits et ont fait appel à la police qui a automatiquement ouvert une enquête. Informé que dans la chambre étaient postées des caméras, Braman a disparu de la circulation sans même informer Moussa, son acolyte. Le film de la caméra a bien montré les deux cambrioleurs en train d'opérer sereinement.

Par la suite, Moussa a été épinglé au domicile de ses parents. Quant à Braman, il était toujours en fuite. Jugé, le mardi 4 novembre 2025 au tribunal du Plateau, Moussa a été condamné à 36 mois de prison ferme pour vol en réunion avec effraction. Il est également condamné à 10 ans de privation des droits, trois ans d'interdiction de paraître sur l territoire et 500.000 Fcfa d'amende.

