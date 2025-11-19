Madagascar: Course GT3 - Iaro Ramamonjisoa, en quête de partenariats malgaches

19 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

L'international malgache Iaro Ramamonjisoa poursuit son ascension dans le sport automobile asiatique. Après une saison 2025 conclue par une deuxième place en championnat de classe GT4, le pilote franchit désormais une nouvelle étape en intégrant la prestigieuse catégorie GT3.

Dans le cadre de ce passage, Iaro Ramamonjisoa a signé cette semaine un contrat avec Race Forged, société de renommée internationale spécialisée dans la fabrication de jantes aluminium personnalisées pour voitures de sport. Pour sa voiture de compétition, cinq emplacements sont réservés aux sponsors. Trois sont déjà confirmés, à savoir Bangkok Airlines, Evian France et Race Forged.

Les deux restants seront attribués à des entreprises malgaches, une opportunité rare pour les sociétés locales désireuses de renforcer leur visibilité à l'échelle internationale. « Si vous voulez que votre entreprise ou vos marques soient connues dans le monde entier, nous vous attendons », a déclaré le pilote. Les autocollants des sponsors figureront directement sur sa voiture, garantissant une exposition médiatique lors des compétitions.

Vise le titre

La saison écoulée a été marquée par de nombreux défis pour le pilote malgache, confronté à des problèmes mécaniques, des collisions imprévues et même des soucis physiques lors de la finale. Malgré ces obstacles, Iaro Ramamonjisoa a terminé avec panache le Thailand Super Series (TSS). Une performance qui confirme son statut de compétiteur prometteur sur la scène asiatique.

Lors de la dernière manche disputée au Chang International Circuit de Buriram, il a livré une prestation remarquable. Malgré une pénalité infligée à son copilote Max, le duo a conservé une place sur le podium. Cette victoire dans leur catégorie a été accueillie avec émotion, marquant symboliquement les adieux de Iaro à la GT4.

Unique pilote africain engagé en GT4 dans le championnat d'Asie du Sud-Est, il a porté haut les couleurs de Madagascar à chaque course. Discret à ses débuts, il s'impose désormais comme l'une des révélations du TSS. « Je vous garantis que l'année prochaine, avec mon nouveau coéquipier, nous gagnerons le championnat à 1000 % », a affirmé Iaro Ramamonjisoa.

