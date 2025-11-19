Madagascar: Cabaret - Eusébia et Roseliane à Majunga

19 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Zo Toniaina

Rares sont les affiches qu'elles se partagent ces dernières années, mais Eusébia et Roséliane comptent faire des heureux ce week-end. Les filles de Jaojoby retrouveront leurs inconditionnels au Restaurant Vatobe vendredi et Chez Kalin'Akay samedi du côté de Majunga.

Comme le salegy coule de source dans la famille, l'une comme l'autre feront vibrer la foule. Roseliane fera place à son salegy, hérité de son père, teinté de sonorités afro-pop.

Évidemment, la belle chantera ses compositions aux rythmes effrénés. Entre les « Tsy malaigny anao » et « Magneva », le répertoire s'annonce entraînant. Son style est une fusion entre le salegy et des sonorités modernes. Elle a décrit son univers comme de l'électro imprégné de culture malgache. Un mélange des sonorités traditionnelles du terroir avec des influences modernes comme l'électro, le blues et le rock. Eusébia quant à elle, enchaîne les concerts à l'international.

Avec son album « Namako », son émancipation musicale a été signée, et son art gagne vite les festivals du monde. Avec son « Moramora tour », elle a assuré récemment une farandole de festivals dans pas moins de six pays européens.

Faisant de la scène leur endroit de prédilection, les deux sœurs ont d'abord commencé avec Jaojoby en tant que danseuse et choriste. Sur les pas de ce dernier, il leur a fallu travailler dur pour se trouver une place en tant qu'artiste à part entière et non en tant que « fille de… » Un travail de plusieurs années avant d'asseoir une notoriété indépendamment de celle de leur père. Un défi relevé haut la main au vu de leur parcours musical respectif. Dans tous les cas, les deux rendez-vous sont à ne pas rater.

