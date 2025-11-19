Madagascar: La Nuit des Idées / Black Swan - La folie de la perfection à l'IFM

L'Institut français de Madagascar (IFM) mettra le cinéma au service du débat avec la projection de « Black Swan » de Darren Aronofsky, dans le cadre de la Nuit des Idées 2025 sur la santé mentale.

Ce chef-d'œuvre, Oscar de la meilleure actrice pour Natalie Portman, est choisi pour son exploration intense de la Quête de Perfection. Le film décortique en effet, la pression et les dérives du perfectionnisme qui mènent l'héroïne, la danseuse Nina, à l'autodestruction. Mais il met en lumière également la fragilité psychique, offrant une plongée fascinante et troublante dans l'esprit humain, brouillant les frontières entre rêve et réalité face à l'exigence.

L'événement s'inscrit dans une démarche de réflexion collective sur nos fragilités, nos forces et la liberté d'agir, utilisant l'art comme miroir de l'équilibre mental. La projection du film est programmée pour ce samedi 22 novembre à 16 heures, en entrée libre.