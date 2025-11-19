Madagascar: Chant évangélique - Samia sort enfin son premier clip

Samia (Sekoly alahady Mihira Antseranana) a dévoilé un clip Fitsanganan'i Tompo. Oui, c'est sur une sonorité malgache antosy que ces croyants de Fiangonana Antseranana prouvent leur fidélité envers Andriamanitra.

Fitsanganan'i Tompo, littéralement la résurrection du seigneur est un chant religieux relatant la puissance et l'amour du fils de l'Éternel. « Jésus n'est-il pas le roi de tout l'univers ? Il vainquit la mort. Cela nous donne de l'espoir », a expliqué l'auteure, madame Juvaniah Hardy Reny.

Reny, la parolière. En fait, celle-ci n'en est pas à sa première plume. Son premier texte date de 2010. Née d'une famille pieuse, Juvaniah est le neuvième d'une fratrie de 13 enfants. Ensemble, ils vont créer un groupe : Fanairana l'éveil.

« Au début, j'ai écrit deux chansons pour la fête de Noël. Les choix des tempos étaient assez spécifiques car notre compositeur a opté pour le bà-gasy et le séga », a-t-elle poursuivi. Tout allait bien jusqu'à ce que leur frère aîné rendit son âme le 3 juillet 2011. Le deuil de la famille fut un déclic. Dès lors, Fanairana sort un opus de neuf titres dans l'intention de rendre hommage au défunt. En 2016, une deuxième jaquette de 10 morceaux a été produite.

6 ans d'existence. Créée le 4 août 2019, Samia est désormais composée de 50 membres âgés entre 4 et 17 ans. En effet, l'église FJKM Antseranana est une pépinière pour les jeunes qui veulent consacrer leur talent au créateur. D'ailleurs, les anciens témoignent que la plupart des voix ainsi que les artistes évangéliques du nord ont fréquenté le collectif.

La chanson évangélique, à Antsiranana, a le vent en poupe. Des groupes sortent du lot. De plus, les cadences proposées, en l'occurrence le salegy, l'antosy, le malesa, attirent les auditeurs en général et les chrétiens locaux en particulier. Des brassages musicaux prennent de l'amplitude ces deux dernières décennies. Tout cela mène à conclure que d'évangélisation n'a guère de frontière, l'unique but est de louer le Tout-Puissant !