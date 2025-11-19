Madagascar: Gare routière Ambodivona - Un homme arrêté pour avoir volé 5,8 millions Ar

Un homme ayant dérobé de l'argent à son employeur à Mananara Avaratra, dans la région Ambatosoa, a été appréhendé par la Police nationale le matin du 16 novembre 2025 à la gare routière des taxis-brousse d'Ambodivona, dans le IIIe arrondissement de la Commune urbaine d'Antananarivo.

Le 11 novembre 2025, le commissariat de Police de Mananara Avaratra avait reçu une plainte faisant état de la disparition d'une somme de 5 800 000 Ariary dans un commerce local. La plainte indiquait qu'un employé de la boutique était soupçonné d'avoir commis le vol dans la nuit du 10 novembre. À l'issue de l'enquête menée par la Police nationale, il a été confirmé que l'employé désigné était bien l'auteur du vol. Celui-ci avait pris la fuite après les faits.

Une stratégie a alors été mise en place pour procéder à son arrestation. Grâce à une étroite collaboration avec le commissariat du 3e arrondissement de la Sécurité publique d'Antaninandro, le fugitif a été localisé puis arrêté à Ambodivona le 16 novembre au matin. Il est actuellement en garde à vue et sera reconduit à Mananara Avaratra pour la poursuite de l'enquête, avant d'être déféré devant le parquet.