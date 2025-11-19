Madagascar: Tana Sud - Plusieurs quartiers plongés dans le noir

19 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

À la suite des fortes pluies qui se sont abattues lundi dernier, plusieurs quartiers du sud d'Antananarivo ont été plongés dans le noir durant de longues heures. Les précipitations intenses ont provoqué d'importantes perturbations sur le réseau électrique, entraînant des coupures successives dans différents fokontany.

Dans la commune de Bongatsara, l'écroulement de plusieurs poteaux électriques a privé des quartiers entiers d'électricité dès le début de l'après-midi de lundi, et ce jusqu'au lendemain après-midi.

Selon les premières constatations, ces interruptions seraient dues à des incidents techniques provoqués par l'effondrement de poteaux et la rupture de câbles. « Une rupture de câble a provoqué des coupures à Isaingy et Malaho Bevalala. Par ailleurs, un support MT (moyenne tension) tombé lors de l'orage a entraîné des coupures à Ambohijanaka et dans les environs », explique une source au sein de la Jirama.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les équipes techniques ont procédé aux réparations nécessaires sur les installations endommagées, mais le rétablissement de l'électricité a pris plus de temps que prévu, en raison de la découverte d'autres défauts sur la ligne. Ce n'est qu'après leur localisation et leur prise en charge que le courant a finalement pu être rétabli.

Perte financière

Cette longue coupure a fortement perturbé le quotidien de nombreux ménages, notamment ceux dont le travail nécessite l'électricité. « Je tiens un petit salon de coiffure à domicile. Sans électricité, je ne peux pas utiliser mes outils de travail comme les tondeuses et sèche-cheveux. J'ai dû annuler toutes mes réservations depuis hier », confie Fanja, résidente d'Ambohijanaka.

De son côté, Hery, qui gère un atelier de soudure à Ambohibao Bongatsara, raconte : « Une journée sans courant, c'est une journée sans travail. J'ai des commandes urgentes, mais tout est à l'arrêt. » Pour ces habitants, chaque heure sans électricité se traduit directement par une perte financière difficile à absorber.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.