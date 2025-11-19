Madagascar: Tana Sud - Plusieurs quartiers plongés dans le noir

À la suite des fortes pluies qui se sont abattues lundi dernier, plusieurs quartiers du sud d'Antananarivo ont été plongés dans le noir durant de longues heures. Les précipitations intenses ont provoqué d'importantes perturbations sur le réseau électrique, entraînant des coupures successives dans différents fokontany.

Dans la commune de Bongatsara, l'écroulement de plusieurs poteaux électriques a privé des quartiers entiers d'électricité dès le début de l'après-midi de lundi, et ce jusqu'au lendemain après-midi.

Selon les premières constatations, ces interruptions seraient dues à des incidents techniques provoqués par l'effondrement de poteaux et la rupture de câbles. « Une rupture de câble a provoqué des coupures à Isaingy et Malaho Bevalala. Par ailleurs, un support MT (moyenne tension) tombé lors de l'orage a entraîné des coupures à Ambohijanaka et dans les environs », explique une source au sein de la Jirama.

Les équipes techniques ont procédé aux réparations nécessaires sur les installations endommagées, mais le rétablissement de l'électricité a pris plus de temps que prévu, en raison de la découverte d'autres défauts sur la ligne. Ce n'est qu'après leur localisation et leur prise en charge que le courant a finalement pu être rétabli.

Perte financière

Cette longue coupure a fortement perturbé le quotidien de nombreux ménages, notamment ceux dont le travail nécessite l'électricité. « Je tiens un petit salon de coiffure à domicile. Sans électricité, je ne peux pas utiliser mes outils de travail comme les tondeuses et sèche-cheveux. J'ai dû annuler toutes mes réservations depuis hier », confie Fanja, résidente d'Ambohijanaka.

De son côté, Hery, qui gère un atelier de soudure à Ambohibao Bongatsara, raconte : « Une journée sans courant, c'est une journée sans travail. J'ai des commandes urgentes, mais tout est à l'arrêt. » Pour ces habitants, chaque heure sans électricité se traduit directement par une perte financière difficile à absorber.