Madagascar: Rugby à XV - Classement provisoire - Cosfa reprend les commandes

Le nouveau classement provisoire du championnat de Madagascar de rugby à XV, première division masculine, appelé aussi XXL Energy Top 12, met en évidence la puissance des trois clubs les mieux armés pour le titre final.

Les militaires caracolent en tête, suivis par le CEA et le FT de Manjakaray. La troisième journée, qui débute ce dimanche, pourra une nouvelle fois chambouler le classement provisoire, en attendant l'entrée en lice des militaires à la fin du mois.

La première journée a installé un premier ordre hiérarchique, dominé par le Club Étoile d'Andranomanalina (CEA). Pour son entrée en première division, le promu s'est imposé avec autorité, affichant 5 points et un goal-average de +30. Le Club omnisports des Forces armées (Cosfa) a suivi de près avec 5 points et +28 ; le TFA s'est installé à la troisième place avec 5 points et +18, tandis que le champion en titre, le FT de Manjakaray, s'est contenté de la quatrième position (5 points, +10).

Mais la fin de la deuxième journée, dimanche, a tout bouleversé. Le vice-champion 2024, le Cosfa, a frappé fort en s'emparant de la tête du classement avec 10 points et un impressionnant goal-average de +74. Une performance notable alors que plusieurs cadres ont manqué à l'appel : Hery Ralaimidona, Hery Zhino, Tahiana Ilda « Max » Ratsimandresy ou encore Hajaniaina Michael.

Malgré ces absences, les militaires ont confirmé leur statut d'équipe redoutable. « La saison est encore longue et nous avançons match par match», tempère leur coach, Noé Mboazafy.

Retour au premier plan

Juste derrière, le CEA continue d'impressionner. Grâce à ses 10 points et à un goal-average de +54, le promu s'installe dans le rôle de sérieux prétendant au titre. Portés par le trio explosif Michael - Jean-Yves - Laou, mais aussi par des recrues venues du FT de Manjakaray, les joueurs d'Andranomanalina confirment que leur statut de nouveau venu ne rime pas avec inexpérience. « Nous sommes de retour au premier plan et nous comptons réécrire l'histoire du club », affirme leur président, Gilbert Raharinala.

Le FT de Manjakaray, malgré l'absence de son capitaine Lahatra Ramamonjisoa pendant le dernier match, grimpe à la troisième place provisoire avec 10 points et un goal-average de +33. Les champions en titre ont su se défaire de l'UAS Cheminot (31-17).

En revanche, le TFA, grand perdant, chute hors du Top 3 et se retrouve en septième position. Sa défaite 28-52 face au CEA au cours de la deuxième journée lui a coûté cher.

La troisième journée, ce dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka, pourrait permettre au FT de Manjakaray et au CEA d'engranger de nouveaux points face à des adversaires théoriquement abordables : la Savonnerie Tropicale pour le FT, et le TFM d'Ankasina pour le CEA, victorieux de l'UAS Cheminot (30-19). Le Cosfa, leader temporaire, sera au repos avant de reprendre le 30 novembre.