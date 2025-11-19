Madagascar: Jiujitsu - Mondiaux d'Abu Dhabi - Zo Aina éliminé en quart de finale

19 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Deux combattants de la Grande Île sont montés sur le tatami du championnat du monde d'Abu Dhabi hier. Engagés dans la catégorie des Masters, ils ont tous les deux été éliminés à leur deuxième combat respectif.

Zo Aina Tsilavina Randriamanga, âgé de 38 ans et engagé dans la catégorie Master 2 ceinture marron -85 kg, a perdu par points 1-5 en quart de finale contre le Saoudien Adam Dikaev, âgé de 36 ans. Au premier combat, Zo Aina avait battu un autre Saoudien de 38 ans, Luis Orellana.

Rina Wilson Razakarisoa, alias Willy, âgé de 32 ans et engagé dans la catégorie Master 1 ceinture violette -85 kg, a remporté son premier combat contre le Saoudien Hamad Alhamadi, âgé de 32 ans, par 2-0. En huitième de finale, il n'a pas fait le poids et s'est incliné devant le Portugais Paulo Revis par 0-15.

Le meilleur combattant national, Andy Rasamy Anoharana, est le dernier porte-étendard du pays à ce sommet mondial. Engagé dans la catégorie professionnelle ceinture marron -77 kg, il montera sur le tatami vendredi.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.