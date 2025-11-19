Madagascar: Jiujitsu - Mondiaux d'Abu Dhabi - Zo Aina éliminé en quart de finale

Deux combattants de la Grande Île sont montés sur le tatami du championnat du monde d'Abu Dhabi hier. Engagés dans la catégorie des Masters, ils ont tous les deux été éliminés à leur deuxième combat respectif.

Zo Aina Tsilavina Randriamanga, âgé de 38 ans et engagé dans la catégorie Master 2 ceinture marron -85 kg, a perdu par points 1-5 en quart de finale contre le Saoudien Adam Dikaev, âgé de 36 ans. Au premier combat, Zo Aina avait battu un autre Saoudien de 38 ans, Luis Orellana.

Rina Wilson Razakarisoa, alias Willy, âgé de 32 ans et engagé dans la catégorie Master 1 ceinture violette -85 kg, a remporté son premier combat contre le Saoudien Hamad Alhamadi, âgé de 32 ans, par 2-0. En huitième de finale, il n'a pas fait le poids et s'est incliné devant le Portugais Paulo Revis par 0-15.

Le meilleur combattant national, Andy Rasamy Anoharana, est le dernier porte-étendard du pays à ce sommet mondial. Engagé dans la catégorie professionnelle ceinture marron -77 kg, il montera sur le tatami vendredi.