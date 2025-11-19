Madagascar: Basketball 3x3 - Eco Hoopers - Un camp de basketball au service de l'environnement

19 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Antsirabe s'apprête à accueillir un événement inédit : un camp de basketball 3x3 qui place la protection de l'environnement au coeur de la pratique sportive. L'événement se tiendra les 29 et 30 novembre.

Initié par la Ligue régionale de basketball du Vakinankaratra, le projet « ECO Hoopers » découle de l'appel d'offres lancé par la fondation FIBA dans le cadre du programme « Basketball for Good ». C'est une grande première à Madagascar et il réunit soixante-quinze jeunes talents âgés de 12 à 16 ans.

Le coordinateur du basketball 3x3 et des jeunes auprès de la Fédération malagasy de basketball, Fetra Thomy Rarivoarison, explique : « Les dates des 29 et 30 novembre ne sont que le début d'un projet dont l'objectif est de lutter contre le changement climatique à travers le sport. Le basketball 3x3 a fait l'unanimité car il est le plus accessible aux jeunes. Ces jeunes ont été sélectionnés dans toute la région Vakinankaratra. »

Ce camp « ECO Hoopers» veut prouver que le sport peut servir la cause environnementale : la sensibilisation au climat, les gestes écoresponsables, la valorisation des initiatives locales, sans oublier le tournoi de basketball 3x3, seront au programme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Autre particularité : les coaches sont eux aussi issus de la Ligue régionale de Vakinankaratra. Les coaches Nambinina, Tagle, Toussaint et Fara mèneront la formation, avec l'ambition de révéler les futurs espoirs du Vakinankaratra, tout en forgeant une jeunesse consciente des enjeux écologiques. Le camp de deux jours n'est qu'un début, car le projet s'étale sur plusieurs mois.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.