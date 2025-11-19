Madagascar: Basketball 3x3 - Eco Hoopers - Un camp de basketball au service de l'environnement

Antsirabe s'apprête à accueillir un événement inédit : un camp de basketball 3x3 qui place la protection de l'environnement au coeur de la pratique sportive. L'événement se tiendra les 29 et 30 novembre.

Initié par la Ligue régionale de basketball du Vakinankaratra, le projet « ECO Hoopers » découle de l'appel d'offres lancé par la fondation FIBA dans le cadre du programme « Basketball for Good ». C'est une grande première à Madagascar et il réunit soixante-quinze jeunes talents âgés de 12 à 16 ans.

Le coordinateur du basketball 3x3 et des jeunes auprès de la Fédération malagasy de basketball, Fetra Thomy Rarivoarison, explique : « Les dates des 29 et 30 novembre ne sont que le début d'un projet dont l'objectif est de lutter contre le changement climatique à travers le sport. Le basketball 3x3 a fait l'unanimité car il est le plus accessible aux jeunes. Ces jeunes ont été sélectionnés dans toute la région Vakinankaratra. »

Ce camp « ECO Hoopers» veut prouver que le sport peut servir la cause environnementale : la sensibilisation au climat, les gestes écoresponsables, la valorisation des initiatives locales, sans oublier le tournoi de basketball 3x3, seront au programme.

Autre particularité : les coaches sont eux aussi issus de la Ligue régionale de Vakinankaratra. Les coaches Nambinina, Tagle, Toussaint et Fara mèneront la formation, avec l'ambition de révéler les futurs espoirs du Vakinankaratra, tout en forgeant une jeunesse consciente des enjeux écologiques. Le camp de deux jours n'est qu'un début, car le projet s'étale sur plusieurs mois.