L'Institut national de la statistique (INS) s'emploie à améliorer la collecte et la production des données nationales. Réunis du 14 au 19 novembre à Dolisie, capitale du Niari, les directeurs départementaux et centraux de l'INS se sont engagés à renforcer la cohésion institutionnelle et les orientations techniques pour 2026.

Instituée en 2013, la septième édition de la conférence tournante des directeurs départementaux de l'INS s'inscrit dans le cadre du mois de la statistique et se veut un espace stratégique de concertation entre les responsables départementaux. Pour l'édition 2025, les délégations venues de l'ensemble du pays ont travaillé autour d'un programme axé sur la cohésion, l'harmonisation des pratiques et la valorisation des contributions locales au système statistique national.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur général de l'INS, Steve Bertrand Mboko Ibara, a rappelé l'importance de ce cadre d'échanges pour évaluer les enjeux de la production statistique. Il a insisté sur la nécessité d'encourager l'innovation, de renforcer l'équité territoriale et de consolider une gouvernance fondée sur les données. Le responsable a également dressé un bilan des progrès réalisés axés sur la modernisation des outils de collecte, la production de données stratégiques, le développement des formations et l'élargissement des partenariats. Selon lui, ces initiatives portent déjà leurs fruits, notamment pour la planification territoriale, grâce à l'amélioration de la précision des données locales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pendant une semaine, les statisticiens ont suivi des sessions thématiques, participé à des groupes de réflexion et des présentations croisées destinées à évaluer la situation dans chaque département. Cette concertation débouchera sur des recommandations opérationnelles en vue de tracer les grandes orientations techniques et managériales de l'année 2026. « Profitons de cette conférence pour renforcer la coopération et promouvoir une activité statistique mieux ancrée dans les réalités locales », a lancé le directeur général de l'INS.

Hôte de cette édition, la préfète du Niari, Micheline Nguessimi, a exprimé sa satisfaction d'accueillir les directeurs départementaux de la statistique. Elle a salué la pertinence du thème de l'année : « Renforcer les capacités statistiques locales à travers l'innovation pour une planification territoriale équitable et une gouvernance fondée sur les données ». Pour la préfète, les directions départementales jouent un rôle vital en traduisant les réalités du terrain en indicateurs fiables permettant d'orienter les politiques publiques. Elle a insisté sur l'urgence d'investir dans l'innovation technologique et organisationnelle, afin de moderniser les méthodes de travail et de valoriser les compétences locales.

Au terme de cette semaine de travaux, un rapport de synthèse assorti de recommandations sera produit, marquant une nouvelle étape dans la dynamique de modernisation engagée par l'INS. Une conférence qui, au-delà de son caractère technique, reflète l'engagement des autorités de bâtir un système statistique national solide, cohérent et résolument tourné vers l'avenir.