Congo-Brazzaville: Lutte contre le diabète - MCPLC mobilise les Brazzavillois autour d'une marche

L'association Marcher courir pour la cause (MCPLC) a organisé, le 16 novembre à Brazzaville, une marche sportive pour lancer son programme d'activité de lutte contre le diabète.

Des dizaines de personnes ont participé à la marche de sensibilisation contre le diabète. Sur une distance de 5 km aller-retour, les participants ont marché dans la cohésion afin d'intensifier la communication sur ce sujet.

Pour les initiateurs de cette marche, la sensibilisation au mouvement est essentielle. Ils conseillent ainsi la population, quel que soit l'âge où la catégorie sociale, de pratiquer une activité sportive quelques minutes par jour. Ainsi, cette initiative vise à encourager la population à intégrer le mouvement dans son quotidien, un élément clé de prévention du diabète et des maladies cardiovasculaires.

Le diabète est un tueur silencieux qui s'invite dans les familles, estiment-ils. Plus de 600 millions de personnes vivent avec le diabète dans le monde.

L'objectif de cette activité consiste aussi à sensibiliser la population à se faire dépister. La campagne de sensibilisation se déroulera dans les écoles, les marchés et les entreprises sur le thème « Diabète et bien-être au travail ».

MCPLC lancera, le 26 novembre, le projet Taxi Bomoyi. Une initiative consistant à former les taximans pour qu'ils deviennent des relais communautaires mobiles, capables de sensibiliser les usages, de relayer les messages de prévention et d'orienter leurs clients vers les structures de santé.