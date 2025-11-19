Congo-Brazzaville: Département du Kouilou - Le pays lance la construction d'un musée de l'esclavage à Loango

19 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Gankama N'Siah

Sur le site de l'ancien port d'embarquement des esclaves à la baie de Loango sort de terre un immense musée dont le lancement officiel des travaux a été effectué par le Président Denis Sassou N'Guesso le 18 novembre.

Prévu pour être achevé à la fin 2026, le projet s'étend sur une superficie de plus de 3 000 mètres carrés et coûtera près de 23 milliards FCFA ( 22 milliards 999 millions FCFA pour être précis), selon le ministre en charge de l'aménagement du territoire et des grands travaux, Jean-Jacques Bouya. Il est confié au groupement GCC-SCTB et la mission de contrôle assurée par la société Géo-Consult.

" Avec une surface totale bâtie de 3. 300 m2" a-t-il indiqué, le musée comprendra quatre zones communicantes: une zone comprenant un espace d'exposition pour artistes, une autre dite de parcours permanent du mémorial, une troisième servant de cinémathèque puis une zone commerciale. Un bloc administratif, des espaces aménagés ainsi qu'un amphithéâtre complètent cette description dont nous révèlons ici qu'une partie. Pour Jean-Jacques Bouya ce musée sera "un espace de mémoire, de savoir, de conscience et de prise de conscience collective ; un lieu d'éducation, de recherche et de dialogue. Il racontera à l'éternité l'histoire, mais aussi la culture, la résistance et la dignité ".

Situant l'intérêt manifesté par le président de la République pour le projet et saluant sa présence sur les lieux, la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, Lydie Pongault, a déclaré : "Aujourd'hui, en posant la première pierre du Mémorial de la Baie de Loango, vous transformez ce seuil en promesse.

Vous faites de ce lieu de fracture un lieu de réconciliation. Vous rendez à ces âmes leur voix, à ce rivage sa dignité, et à notre mémoire sa verticalité. Ce geste fondateur que vous accomplissez vaut bien plus qu'un acte de commémoration. C'est un acte de vision. Vous rappelez à la nation et au monde que la grandeur d'un pays se mesure à sa capacité de regarder son passé sans détour, pour mieux se tourner vers l'avenir.".

L'on retient pour l'histoire qu'à partir du 17e siècle et au delà le commerce des esclaves a arraché de leurs terres des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui seront ensuite déportés vers les Amériques dans un processus de déshumanisation dont les séquelles n'ont pas disparu jusqu'à ce jour.

Le Mémorial de la baie de Loango est un engagement assumé par les plus hautes autorités congolaises pour contribuer à la réflexion, à la transmission et à la réconciliation.

