Madagascar: Région Diana - Renforcement de compétence des journalistes pour le changement

19 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Une délégation de six journalistes en provenance de la capitale a effectué, début novembre, une séance de partage sur les enjeux du développement durable à Madagascar avec leurs homologues de la région Diana, à Diégo. Le thème de cette session était : « Informer pour transformer en tant qu'agents de changement ».

Cette rencontre fait suite à une première session de renforcement de capacités, organisée en août dernier à Ampefy, au cours de laquelle une dizaine de journalistes ont été formés à la réalisation de reportages et d'émissions sur des thématiques liées au développement durable, à la gestion des services écosystémiques et aux approches de genre transformatives.

Six des journalistes formés ont ensuite partagé leurs acquis avec leurs collègues de la région Diana, avant de mettre en pratique leurs nouvelles compétences en réalisant des reportages dans les communes périphériques des aires protégées d'Analamerana, de la Montagne d'Ambre et de l'Ankarana.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme bilatéral PADDI/GIZ et WE4R, visant à renforcer les compétences des acteurs locaux pour une meilleure compréhension des enjeux du développement durable.

