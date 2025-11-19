Madagascar: PLFI 2026 - Chaque ariary du budget de l'État appelé à produire plus d'impact

Le projet de loi de finances initiale (PLFI) 2026 sera présenté ce jour à l'Assemblée nationale. Si l'on se réfère à ce document, le gouvernement veut faire de la sobriété budgétaire un levier d'efficacité.

À travers le PLFI 2026, le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Herinjatovo Ramiarison, affirme que « chaque ariary dépensé doit avoir un impact, soit sur la qualité de vie du peuple, soit sur la croissance économique ». Concrètement, le texte prévoit une baisse des dépenses de fonctionnement au profit des dépenses d'investissement, avec un recentrage sur six priorités : énergie, eau, santé, éducation, emploi et solidarité nationale. En matière d'accès à l'énergie, 646 milliards d'ariary sont programmés au niveau du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH).

L'accent est mis sur la transition vers les énergies renouvelables et sur les partenariats liés au redressement de la Jirama, enjeu central pour la stabilité du réseau électrique national. Pour l'eau potable, 140 milliards d'ariary sont prévus au profit du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH), notamment pour les adductions et les pipelines, afin de sécuriser l'accès à une eau de qualité.

Équilibre

Outre la croissance économique, le secteur social est également mis en avant. 89 milliards d'ariary d'investissements sont inscrits pour le ministère de la Santé, incluant une revalorisation des indemnités de risques, le maintien des transferts aux centres de santé de base (CSB) et la création de 500 postes budgétaires. Le ministère de l'Éducation nationale (MEN) bénéficie de 75 milliards d'ariary d'investissements, et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESupReS) de 34,5 milliards.

Le PLFI 2026 prévoit la revalorisation des indemnités de craie, le maintien des transferts aux établissements, une hausse des crédits de bourses, ainsi que 9 000 nouveaux postes budgétaires pour le MEN et 100 pour le MESUPRES. L'emploi et l'entrepreneuriat ne sont pas en reste, avec 30 milliards d'ariary au profit du METFP et 200 recrutements, complétés par des activités portées par le Ministère de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé (MIDSP).

Les efforts en matière de sécurité sont maintenus (MFA, MDG, MSP) avec 3 300 postes supplémentaires. Le secteur agricole bénéficie d'investissements dans les semences, périmètres et matériels, ainsi que 140 postes pour la branche Agriculture-Pêche-Environnement.

Enfin, la solidarité nationale et le développement inclusif se traduisent par la revalorisation générale des salaires et de l'indemnité de logement, la hausse des pensions, l'organisation d'assises nationales, le maintien des investissements de district (CIAD) et 440 milliards d'ariary seront consacrés aux routes. Autant de signaux que le gouvernement entend concilier discipline budgétaire, justice sociale et soutien à la croissance.