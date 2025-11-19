Madagascar: Concert - Njara Marcel à Farafangana

19 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

Le vendredi 21 novembre prochain, Njara Marcel débarquera à Farafangana pour un concert au Restaurant Abba à partir de 20h30. Une occasion à ne pas rater pour les inconditionnels. Oui, il a un public fidèle grâce à son tempo, ses textes. Il propose une musique capable de redonner espoir aux personnes en proie à la dépression. Bien entendu, le chanteur a évolué, sans jamais sacrifier son originalité, car la foi demeure le moteur, c'est là son message. Les hommes sensibles aux mélodies fines et apaisantes, les femmes amoureuses, les adolescents qui font leurs premiers pas dans le monde de l'amour, bref, tout le monde écoute Njara.

Farafangana a de la chance d'accueillir une telle star. D'ailleurs, l'artiste a su élargir son audience dans la partie orientale du pays. Nombreuses contrées souhaitent que Njara Marcel vienne se produire chez eux. Pour dire que l'artiste a une notoriété.

En outre, en tant que mélomane, il façonne et s'adapte progressivement aux attentes du marché local, tout en visant également la scène internationale. Sa musique est commerciale, mais pas dans le sens de « vite vendre ». Mélangeant le rock, le jazz, le folk, la pop et même l'afro, Njara transporte ses auditeurs dans son univers. Évidemment, l'émotion reste centrale, et c'est précisément ce qui permet à ses morceaux de toucher droit au cœur.

