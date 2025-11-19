Madagascar: Intoxication alimentaire - Quatre morts après la consommation d'un requin

La petite localité d'Antsahatopy, située dans la commune de Fanambana (district de Vohémar), est frappée par une tragédie alimentaire. Quatre personnes ayant consommé la chair d'un requin pêché récemment ont perdu la vie, tandis que onze autres habitants demeurent sous étroite surveillance médicale. Le drame a secoué toute la région, encore sous le choc face à la rapidité des événements.

Selon les premières informations recueillies auprès des autorités locales, les quinze victimes avaient partagé le même repas, préparé et consommé au sein du fokontany. Peu après l'ingestion, plusieurs d'entre elles ont présenté des symptômes sévères : vomissements, douleurs abdominales aiguës, difficultés respiratoires et malaise généralisé. Alertés, les proches ont rapidement évacué les personnes en détresse vers les structures sanitaires les plus proches, mais quatre n'ont pas survécu malgré les soins d'urgence.

Face à la situation, les autorités communales et sanitaires ont procédé à l'enterrement immédiat des restes de la viande incriminée afin d'éviter toute nouvelle consommation accidentelle. Une partie a toutefois été conservée pour des analyses en laboratoire. Celles-ci devraient permettre de déterminer l'origine exacte de l'empoisonnement : intoxication alimentaire liée à une mauvaise conservation, présence éventuelle de toxines naturelles propres à certaines espèces de requins ou d'autres causes possibles. Les résultats permettront d'orienter les mesures de prévention dans la région.

Dans l'attente de ces conclusions, une vigilance accrue est recommandée aux populations côtières. Les autorités sanitaires et les responsables locaux renforcent également les campagnes de sensibilisation sur les risques liés à la consommation de certaines espèces marines, en particulier lorsque leur provenance ou leur état sanitaire ne sont pas clairement établis.

À Antsahatopy, l'émotion reste vive. Les familles endeuillées attendent des réponses, tandis que les rescapés poursuivent leur traitement sous observation médicale. Les habitants espèrent désormais que les analyses apporteront des éclaircissements et permettront d'éviter qu'un tel drame ne se reproduise dans la région.