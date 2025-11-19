Madagascar: Secteur aérien - La Journée du passager célébrée à Ivato

Le secteur aérien malgache fête la Journée mondiale du passager, à sa manière. Une exposition organisée en partenariat avec Groupement des acteurs en déchets et alternatives écologiques de Madagascar(GADAEM) a été inaugurée, avant-hier à l'aéroport international d'Antananarivo Ivato.

La journée qui a été honorée de sa présence par le ministre des Transports et de la Météorologie, Juste Crescent Raharisone.

Sensibilisation des passagers

Placée sous le thème « L'économie circulaire au cœur de la protection de l'environnement », la journée illustre l'engagement de Ravinala Airports et de ses partenaires pour la préservation de l'environnement et la promotion de la durabilité à travers l'art et la sensibilisation des passagers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Cette journée nous rappelle une responsabilité collective : celle de réinventer le voyage pour qu'il soit plus respectueux de l'environnement. Nous croyons fermement qu'un aéroport peut être un acteur engagé du développement durable en recyclant ses déchets. De même, un passager sensibilisé peut être une personne qui contribue à la protection de l'environnement. À ce jour, 6,5 tonnes de déchets des aéroports d'Antananarivo et de Nosy Be ont été recyclés pour être transformés en tables-bancs pour les écoles, en sacs, en briquettes écologiques, en mobiliers pour les passagers… Cela montre les efforts réalisés en partenariat avec plusieurs entités comme Sofitrans, STCV, Andao Company, pour réduire notre impact environnemental. Nous mettons aussi à disposition dans ces aéroports des points de collectes des déchets en collaboration avec Kopakelatra de la Brasserie Star et la possibilité pour les passagers de scanner un QR Code pour participer gratuitement à la plantation d'un arbre », a déclaré Daniel Lefebvre, directeur général de Ravinala Airports.

Programme ASQ

Une journée marquée, par ailleurs, par diverses animations dans les aéroports d'Antananarivo et de Nosy-Be : des offres promotionnelles dans les restaurants et boutiques, des jeux et cadeaux pour les passagers, la présence de volontaires dédiés à l'assistance et à l'orientation des voyageurs, des actions de sensibilisation à la préservation de l'environnement ainsi que des décorations thématiques symbolisant le voyage durable. Notons que les aéroports d'Antananarivo et de Nosy-Be participent au programme Airport Service Quality (ASQ) de l'ACI.

Ce programme basé sur les différentes attentes des passagers telles que le wifi, la qualité de l'accueil, la qualité de la restauration, les boutiques, la propreté, les services et animations au sein de l'aéroport, la sécurité des passagers… a permis à l'Aéroport d'Antananarivo d'obtenir pour la deuxième année consécutive le prix du Meilleur aéroport de moins de deux millions de passagers, choisi par les passagers eux-mêmes lors des sondages ACI mensuels. Ainsi, voyager durablement tout en travaillant sur la qualité de service offerte aux passagers est un travail de collaboration entre toutes les entités aéroportuaires.