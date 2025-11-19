Madagascar: Parc Madagasikarantsika - Accès au gaz domestique pour 205 ménages riverains

Une convention de partenariat a été signée hier entre Promodim, la filiale du groupe Imperial Brands et Vitogaz Madagascar à la Tour Zital à Ankorondrano.

L'objectif consiste à faciliter l'accès au gaz butane domestique pour 205 ménages issus de l'association locale VOI Tsimialonjafy, qui résident aux alentours du parc Madagasikarantsika situé à Ampotaka, dans la commune rurale de Mandoto, région Vakinankaratra. Il s'agit d'un parc botanique mis en place par Imperial Brands en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour présenter la biodiversité de la Grande île en miniature.

Ce projet s'inscrit dans une démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale en vue de répondre à un enjeu majeur, selon les promoteurs. Il s'agit notamment de la réduction de l'utilisation de charbon de bois et des bois de chauffe qui constitue la principale cause de la déforestation à Madagascar.

Participation symbolique

Les deux parties signataires de cette convention de partenariat contribuent ainsi non seulement à la préservation de la biodiversité faisant la renommée de la Grande île sur la scène internationale, mais aussi à l'amélioration des conditions de vie des ménages en milieu rural.

En effet, une alternative énergétique leur est proposée permettant d'améliorer leur bien-être. C'est une grande première dans le pays puisque ces 205 ménages riverains du parc Madagasikarantsika disposent désormais d'un kit « fatapera gaz » financé à parts égales par Promodim et Vitogaz. Ces ménages bénéficiaires contribuent à une participation symbolique à chaque recharge pour mieux les responsabiliser tandis que cette filiale du groupe Imperial Brands assure le complément sur une période de 12 mois consécutifs.

Transition énergétique

Par ailleurs, des séances de sensibilisation et de formation sont organisées afin d'accompagner les bénéficiaires sur une meilleure utilisation de ces kits dans leur vie quotidienne tout en renforçant l'impact environnemental et social de cette initiative. L'engagement pris par ces deux entreprises à unir leurs forces pour répondre à un défi national, démontre que le secteur privé peut jouer un rôle déterminant dans la transition énergétique et dans la préservation du patrimoine naturel de Madagascar.

En effet, les communautés locales résidant aux alentours du parc Madagasikarantsika s'engagent de leur côté à protéger les ressources forestières grâce à leur accès à cette source d'énergie propre. D'aucuns reconnaissent l'importance des services écologiques que procurent les forêts pour les activités humaines pour ne citer que l'agriculture ainsi que pour la santé publique, sans oublier la protection des sources d'eau, indispensables à la vie.