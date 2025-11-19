Madagascar: Andoharanofotsy - Un homme tué lors d'une dispute conjugale

Un avis de recherche a été lancé hier pour retrouver une femme de 36 ans, présumée auteure du meurtre de son mari à Beomby Andoharanofotsy.

Un drame conjugal s'est produit lundi à Beomby Andoharanofotsy, où un homme de 31 ans a trouvé la mort, tué par sa compagne âgée de 36 ans.

Selon les premiers témoignages, le couple traversait depuis longtemps des tensions liées à des soupçons d'infidélité. L'homme aurait entretenu une relation extraconjugale et envoyé de l'argent à une autre femme, malgré des dettes non réglées. Un appel téléphonique de cette maîtresse, intercepté par l'épouse, aurait déclenché une nouvelle dispute ce jour-là.

Les proches affirment que les querelles étaient fréquentes et que la famille avait déjà tenté à trois reprises de les réconcilier. Leur union n'était pas officialisée par un mariage civil et aucun enfant n'était né de leur relation. La femme avait toutefois deux enfants d'une précédente union, selon la gendarmerie responsable du secteur.

Filmé

Le matin du drame, la propriétaire de la maison avait tenté de calmer une altercation entre les deux conjoints. Revenant plus tard, elle n'a trouvé que la femme dans le logement. Le sol carrelé était couvert de sang, les affaires en désordre et des dégâts matériels étaient visibles. Elle lui a assuré que son mari avait été conduit à l'hôpital, mais la propriétaire, méfiante, a filmé la scène et poursuivi ses vérifications. Elle a finalement découvert le corps de l'homme caché sous un lit, au deuxième étage.

Profitant d'un moment d'inattention, la femme a pris la fuite avec sa fille de 9 ans, qu'elle est allée chercher à la sortie de l'école. Toutes deux n'ont plus reparu depuis.

Alertée, la brigade d'Andoharanofotsy a été prévenue vers 10 h 30. Trois gendarmes, accompagnés du médecin-chef du centre de santé local, se sont rendus sur les lieux. L'examen a révélé des blessures graves à la tête, causées par un objet tranchant, ainsi qu'un hématome sous l'oeil. Aucune autre lésion n'a été constatée sur le corps. Le décès serait survenu environ quatre heures avant l'arrivée des forces de l'ordre.

La dépouille a été remise à la famille après constatation médicale. La soeur de la victime est arrivée sur place. Les démarches pour retrouver la suspecte et son enfant se poursuivent. Un avis de recherche a été lancé.