Madagascar: Mananjary - Un pasteur assassiné et le suspect lynché

Un crime affreux survenu lundi a mis en émoi Ambodibakoly Ambodiriana, dans la commune de Mahavoky Nord, du district de Mananjary.

Un pasteur de l'Église pentecôtiste a été attaqué à son domicile par un individu armé d'un couteau. Gravement blessé, il n'a pas survécu, d'après les premières informations disponibles. Alertés par les cris, les habitants ont immédiatement identifié et capturé le meurtrier présumé.

La colère populaire s'est alors déchaînée. L'homme, ligoté, a été passé à tabac avant d'être exécuté par la foule. « Transporté à l'hôpital, il a succombé à ses blessures », rapporte la gendarmerie.

Au total, deux personnes ont trouvé la mort dans ce village d'Ambodibakoly. Les raisons exactes de la querelle entre le pasteur et son assassin restent encore à déterminer. Des différends opposaient, toutefois, les deux hommes depuis quelque temps, selon des témoins.

Les forces de l'ordre se sont rendues sur place pour rétablir le calme et ouvrir une enquête. Elles appellent la population à laisser la justice suivre son cours et à éviter les représailles collectives qui aggravent les drames.