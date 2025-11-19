Madagascar: Concert - SoaMeva, entre traditions et modernité

L'Institut Français de Madagascar a vibré le 15 novembre lors du concert SoaMeva, première apparition publique du duo formé par Fara Gasy, musicienne et chanteuse issue d'une grande lignée de percussionnistes malgaches, et EatMy Butterfly, multi-instrumentiste et productrice réunionnaise reconnue pour ses univers électroniques singuliers. Ensemble, elles ont créé une performance où les voix, les percussions malgaches et les textures électroniques réunionnaises se rencontrent dans un dialogue intense entre mémoire et modernité.

SoaMeva naît d'une année de résidence artistique entre Madagascar et La Réunion. Leur musique fusionne tambours, batterie et instruments organiques avec des rythmes réinventés, offrant une esthétique vibrante, sensible et résolument contemporaine. Soutenu par IndianOcean Women Empowerment, Yssamondiya et une équipe mixte d'artistes et de technicien·nes, le projet met en avant la puissance créative des femmes de l'océan Indien.

Le duo s'apprête à sortir son premier album, tandis que son tout premier single, « Masôva », signifiant soleil, est disponible depuis le 14 novembre 2025 sur toutes les plateformes d'écoute.

Cette chanson célèbre la lumière, la force et la bénédiction, et met en avant l'énergie des femmes porteuses de culture et de spiritualité. Le clip, tourné à Antsirabe, retrace un voyage symbolique entre deux îles, deux voix et deux univers féminins où la route devient métaphore de l'unité.

Pour ce premier concert, la salle de l'IFM était remplie de spectateurs enthousiastes, une belle réussite pour une première apparition en public. Sur scène, les artistes ont présenté 13 morceaux, dont Masôva, Linoplin, Mozika, Amont Amwin et SoaMeva. Entre percussions traditionnelles et créations électroniques, le public s'est pleinement défoulé, porté par l'énergie des compositions.