Madagascar: Concert - SoaMeva, entre traditions et modernité

19 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

L'Institut Français de Madagascar a vibré le 15 novembre lors du concert SoaMeva, première apparition publique du duo formé par Fara Gasy, musicienne et chanteuse issue d'une grande lignée de percussionnistes malgaches, et EatMy Butterfly, multi-instrumentiste et productrice réunionnaise reconnue pour ses univers électroniques singuliers. Ensemble, elles ont créé une performance où les voix, les percussions malgaches et les textures électroniques réunionnaises se rencontrent dans un dialogue intense entre mémoire et modernité.

SoaMeva naît d'une année de résidence artistique entre Madagascar et La Réunion. Leur musique fusionne tambours, batterie et instruments organiques avec des rythmes réinventés, offrant une esthétique vibrante, sensible et résolument contemporaine. Soutenu par IndianOcean Women Empowerment, Yssamondiya et une équipe mixte d'artistes et de technicien·nes, le projet met en avant la puissance créative des femmes de l'océan Indien.

Le duo s'apprête à sortir son premier album, tandis que son tout premier single, « Masôva », signifiant soleil, est disponible depuis le 14 novembre 2025 sur toutes les plateformes d'écoute.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette chanson célèbre la lumière, la force et la bénédiction, et met en avant l'énergie des femmes porteuses de culture et de spiritualité. Le clip, tourné à Antsirabe, retrace un voyage symbolique entre deux îles, deux voix et deux univers féminins où la route devient métaphore de l'unité.

Pour ce premier concert, la salle de l'IFM était remplie de spectateurs enthousiastes, une belle réussite pour une première apparition en public. Sur scène, les artistes ont présenté 13 morceaux, dont Masôva, Linoplin, Mozika, Amont Amwin et SoaMeva. Entre percussions traditionnelles et créations électroniques, le public s'est pleinement défoulé, porté par l'énergie des compositions.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.