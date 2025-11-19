Madagascar: Université de Mahajanga - Les vacataires exigent un recrutement massif

Les enseignants-chercheurs vacataires de Mahajanga comme tous leurs homologues revendiquent un recrutement massif selon le quota maximum.

Les enseignants-chercheurs de Mahajanga sont à l'unisson avec les membres de l'Association des vacataires de l'Université de Madagascar. Ils exigent un recrutement massif, comme leurs homologues des autres provinces et selon le quota maximum.

« Près de 80 % des enseignants-chercheurs de l'université sont des vacataires. Depuis plusieurs années, le recrutement est gelé. Certains d'entre nous sont vacataires depuis plus de dix ans. Nous exigeons que le recrutement soit réalisé en toute transparence et à l'abri de toute forme de corruption. Sous l'ancien régime, nous avons été victimes de corruption dans le processus de recrutement », soutient leur porte-parole, vendredi, au siège de la présidence de l'université à Mahajanga Be.

Rôle important

Ces vacataires assurent un rôle important dans les activités et le fonctionnement de l'université, notamment dans l'enseignement, l'encadrement des étudiants et même l'organisation des voyages d'études. Leur statut est pourtant resté celui de vacataire jusqu'à aujourd'hui.

« Nous vivons actuellement une période de grand changement et de refondation. Le recrutement est nécessaire pour contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Il doit se dérouler dans une transparence totale», insiste le représentant des enseignants.

Des documents ont été adressés au président de la Refondation de la République de Madagascar, au Premier ministre, au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi qu'à toutes les instances concernées.