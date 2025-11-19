Madagascar: Campus universitaire - Les pénuries d'eau bientôt résolues

Après la mise en place de forages d'eau dans les cités universitaires des grandes provinces de Madagascar, notamment à Vontovorona et à Toamasina, des travaux ont également débuté dans le campus universitaire d'Ambondrona, à Mahajanga, depuis samedi.

L'entreprise chinoise China Geo-Engineering Corporation (CGC), choisie pour la réalisation de l'opération, a déployé ses engins sur place pour perforer le sol. Cette entreprise est spécialisée dans le forage de puits et les travaux topographiques. Le délai prévu pour les travaux est de trois jours.

Le représentant du président de l'université, le directeur de cabinet ainsi que les différents directeurs des départements et facultés ont assisté au démarrage officiel du chantier.

Les nouveaux dirigeants de la Refondation de la République de Madagascar ont accéléré la résolution de la pénurie d'eau dans les campus depuis leur accession au pouvoir.

Les différents problèmes liés au manque, voire à l'absence d'eau au sein des campus universitaires de Madagascar, ont été l'une des causes de la chute de l'ancien régime.

Les étudiants ont toujours revendiqué l'amélioration des infrastructures sanitaires et l'accès à l'eau potable dans les cités universitaires.