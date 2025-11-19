Madagascar: Campus universitaire - Les pénuries d'eau bientôt résolues

19 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Après la mise en place de forages d'eau dans les cités universitaires des grandes provinces de Madagascar, notamment à Vontovorona et à Toamasina, des travaux ont également débuté dans le campus universitaire d'Ambondrona, à Mahajanga, depuis samedi.

L'entreprise chinoise China Geo-Engineering Corporation (CGC), choisie pour la réalisation de l'opération, a déployé ses engins sur place pour perforer le sol. Cette entreprise est spécialisée dans le forage de puits et les travaux topographiques. Le délai prévu pour les travaux est de trois jours.

Le représentant du président de l'université, le directeur de cabinet ainsi que les différents directeurs des départements et facultés ont assisté au démarrage officiel du chantier.

Les nouveaux dirigeants de la Refondation de la République de Madagascar ont accéléré la résolution de la pénurie d'eau dans les campus depuis leur accession au pouvoir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les différents problèmes liés au manque, voire à l'absence d'eau au sein des campus universitaires de Madagascar, ont été l'une des causes de la chute de l'ancien régime.

Les étudiants ont toujours revendiqué l'amélioration des infrastructures sanitaires et l'accès à l'eau potable dans les cités universitaires.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.