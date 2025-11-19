Afrique: « Les Voix du Vivant » à Toliara - Les inquiétudes des communautés côtières mises en avant

Lancé le 4 juin 2025 à l'Université Catholique de Madagascar, le programme « Les Voix du Vivant » explore les liens entre gouvernance démocratique, savoirs contextualisés et rapports au vivant dans les îles de l'océan Indien. Après Antananarivo, une séquence à Dakar lors des Assises Africaines de la Démocratie, puis Antsiranana en septembre, c'est à Toliara -- territoire emblématique des littoraux, des migrations internes et des transformations écologiques -- que se poursuit cette démarche, laquelle place les expériences concrètes des communautés au cœur de la réflexion démocratique.

À Toliara, la quatrième séquence de ce programme met particulièrement l'accent sur les communautés côtières, confrontées à la pression sur les ressources halieutiques, aux incertitudes climatiques, aux recompositions des pratiques de pêche et aux dynamiques de migrations internes. « Dans les prochains mois, d'autres étapes auront lieu dans plusieurs villes de Madagascar ainsi que dans les îles sœurs de notre région -- Maurice, les Comores et les Seychelles.

Chaque étape est une pierre ajoutée à une construction plus vaste : celle d'une pensée démocratique enracinée dans nos réalités, attentive aux mers, aux littoraux, aux forêts et aux communautés qui y vivent », a déclaré la Coordonnatrice Océan Indien de la Fondation de l'Innovation pour la Démocratie.