Togo: Zone franche - L'atout discret mais puissant de l'économie togolaise

19 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Togo Matin se penche mercredi sur le rôle déterminant de la Zone franche du Togo, créée en 1989, dans la transformation du paysage économique national.

Présentée comme l'un des moteurs de l'industrialisation légère et de la création d'emplois, cette zone attire depuis plus de trois décennies des entreprises locales et internationales séduites par un cadre fiscal avantageux et des procédures allégées.

Le quotidien rappelle que la Zone franche togolaise s'est imposée comme une plateforme stratégique pour l'exportation, notamment vers l'Europe, l'Asie et l'Amérique. De nombreuses sociétés opérant dans le textile, l'agro-industrie, les services numériques, la logistique ou encore les matériaux de construction y ont installé leurs unités de production.

Au-delà des retombées économiques, Togo Matin estime que la Zone franche participe à moderniser l'écosystème industriel du pays, grâce à l'introduction de technologies, de normes de qualité internationales et de pratiques de gestion innovantes.

