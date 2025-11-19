Afrique: Partenariat sur la cybersécurité entre le Togo et le Mozambique

19 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

La Semaine internationale de la cybersécurité du Mozambique se déroule actuellement à Maputo.

Dans ce cadre, le Togo et le Mozambique ont signé un mémorandum d'entente (MoU) destiné à renforcer leur résilience face aux menaces cyber.

L'accord a été conclu entre l'Agence Nationale de la Cybersécurité (ANCy) et le National Institute of Information and Communication Technologies (INTIC).

Ce MoU symbolise une volonté commune : bâtir une coopération durable fondée sur l'innovation, la formation, la prévention et l'échange d'expertise.

L'objectif est de mieux protéger les citoyens, les institutions et les entreprises, alors que les menaces numériques se multiplient et se complexifient.

