Togo: Un symbole d'intégration

Dans son édition de mercredi, Le Messager met en lumière les 25 ans du Parlement de la Cédéao, une institution clé du processus d'intégration ouest-africaine.

Fondé en 1999, cet organe consultatif représente aujourd'hui un pilier du dialogue politique régional et un espace où se construisent de plus en plus les normes communes de la communauté.

Selon le journal, le Parlement est devenu au fil des années le symbole le plus visible de l'intégration régionale, réunissant 115 députés issus des 15 États membres et chargés de rapprocher les peuples, d'harmoniser les législations et de renforcer la démocratie dans l'espace communautaire.

Bien que le Parlement de la Cédéao ne dispose pas encore de pouvoirs législatifs contraignants, contrairement à celui de l'Union européenne, Le Messager rappelle qu'il joue un rôle déterminant dans l'expression de la volonté des citoyens ouest-africains. L'institution émet des avis, formule des recommandations, mène des missions d'observation électorale et contribue aux débats sur des thèmes majeurs tels que la libre circulation, la sécurité régionale ou l'intégration économique.