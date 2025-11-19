Madagascar: Suspension du « service zéro » dans les hôpitaux - Les internes et IQ ont le système à l'oeil

Les internes et internes qualifiants ont repris le travail depuis le lundi 17 novembre 2025 dans les centres hospitaliers de toutes les régions, après plusieurs semaines de grève, dénonçant leurs conditions de travail déplorables.

Le travail a repris pour les internes et les internes qualifiants (IQ), mais les mauvaises pratiques semblent avoir la vie dure. Le constat est de l'Union des internes de Madagascar (UIM) qui, après la reprise du service en début de semaine, rapporte la persistance des mauvaises pratiques concernant notamment leurs conditions de travail et le comportement abusif de certains chefs de service au sein des centres hospitaliers.

« Faire bénéficier de tickets repas les internes de garde est un minimum », estime l'UIM, regrettant que les internes n'en bénéficient toujours pas depuis la reprise du travail lundi dernier. « Mettre en place une organisation pour des tickets repas pour les internes ne devrait pas prendre un mois », déplore alors l'Union des internes, tout en affirmant avoir l'oeil sur certaines pratiques abusives envers les internes. Des abus qui ont des répercussions sur le parcours des internes, dont certains ne parviennent à soutenir leur thèse qu'à la 10e, voire la 12e année d'études.

La signature, la semaine dernière, du protocole d'accord, ayant conduit à la décision des internes de suspendre le mouvement « service zéro », ne met pas fin à leurs revendications. Les prochaines semaines et les mois à venir seront décisifs. En cas d'absence d'évolution de leur situation, les internes affirment devoir « reprendre les armes ».