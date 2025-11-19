Madagascar: Danse sportive - Nary et Ezra d'Antsirabe remportent le Trophée Diego Magnitry Danse

Le rideau est tombé samedi sur la cinquième édition du festival Diego Magnitry Danse, l'un des rendez-vous incontournables de la danse sportive à Madagascar. Après une semaine intense de festival et une ultime finale très disputée, c'est le couple Nahary et Ezra, représentant la région Vakinankaratra et basé à Antsirabe, qui a décroché la première place et le prestigieux trophée.

Huit couples finalistes, sélectionnés parmi les meilleurs des six ligues régionales (Diana, Vakinankaratra, Boeny, Atsinanana, Analamanga et Haute Matsiatra), se sont affrontés lors de cette grande finale organisée à Diego Suarez. Venus des quatre coins de l'île après des mois de compétitions qualificatives, ils ont offert au public un spectacle de haut niveau, mêlant technique, élégance et énergie. L'événement, orchestré par l'association JADL'S Diego Suarez, s'est déroulé sous l'égide de la Fédération Malgache de Danse Sportive et a bénéficié du parrainage du ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany.

Le podium final :

- 1re place : Nahary et Ezra (Antsirabe - Vakinankaratra)

- 2e place : Fidel et Mounira (Majunga - Boeny)

- 3e place : Ruchilin et Ruchina (Diego Suarez - Diana).