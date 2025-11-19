Addis-Abeba — L'Éthiopie et l'Arabie saoudite consolident leur partenariat économique en mettant l'accent sur l'investissement, le commerce et l'innovation technologique, a déclaré Abdulhakim Mulu, ministre d'État au Commerce et à l'Intégration régionale.

Intervenant lors du Forum d'affaires éthio-saoudien organisé à l'hôtel Marriott à Addis-Abeba, il a précisé que les domaines prioritaires de coopération sont l'agriculture, l'industrie manufacturière et la technologie.

Il a souligné que le gouvernement éthiopien accorde une attention particulière au développement de ces secteurs stratégiques afin de diversifier l'économie nationale et de bâtir un corridor commercial mutuellement bénéfique.

« Plus de 200 entreprises saoudiennes opèrent déjà en Éthiopie et affichent un potentiel de croissance considérable », a-t-il indiqué, ajoutant que les deux gouvernements travaillent activement à améliorer le cadre réglementaire pour faciliter les investissements.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, Abdullah Mohammed Al-Ajmi, président du Conseil d'affaires éthio-saoudien, a estimé que ce partenariat marque une progression notable dans la coopération économique, réunissant plus de 90 entreprises saoudiennes et 120 entreprises éthiopiennes.

Il a évoqué les échanges commerciaux actuels et les ambitions futures, rappelant que le potentiel de croissance est important. L'un des objectifs fixés est d'atteindre un volume d'échanges de 1,5 milliard de dollars américains d'ici l'an prochain.

Pour sa part, le chargé d'affaires d'Arabie saoudite en Éthiopie, Salih Almogbil, a affirmé que le forum reflète la profondeur des relations fraternelles entre les deux pays.

Il a insisté sur le rôle central de cette plateforme pour favoriser le partage d'expertise et identifier de nouvelles opportunités profitables aux deux nations.

Il a également noté la progression constante des échanges et des investissements, preuve de la solidité du partenariat bilatéral. Les investisseurs ont d'ailleurs été encouragés à explorer les multiples opportunités offertes par le Royaume pour renforcer les pistes de coopération.

En marge de l'événement, Megabi Sireat Taye Leta, membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce et des associations sectorielles d'Éthiopie (ECCSA), a indiqué à l'ENA que ce forum vise avant tout à ouvrir de larges perspectives d'investissement entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite.

« Nous oeuvrons pour convaincre davantage d'entreprises saoudiennes de considérer l'Éthiopie comme une destination fiable et attractive pour leurs investissements », a-t-il affirmé.

Il a rappelé que le précédent forum avait constitué un point de départ important, mais que cette nouvelle édition marque une avancée notable : le nombre de participants a nettement augmenté, avec plus de 85 entreprises saoudiennes et plus de 120 entreprises éthiopiennes présentes cette année.