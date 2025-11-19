Tunis — L'Afrique a accusé 611 milliards de dollars de pertes agricoles entre 1991 et 2023 en raison des catastrophes naturelles et aléas climatiques, chiffre à grand impact sur la sécurité alimentaire sur le continent, étant donné que l'agriculture y représente la principale source d'emplois et d'activités économiques, d'après un nouveau rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) publié à la mi-novembre 2025.

Le rapport intitulé "L'Impact des catastrophes sur l'agriculture et la sécurité alimentaire 2025 - Des solutions numériques pour réduire les risques et les impacts", indique que l'Afrique accuse ainsi l'impact économique relatif le plus marqué, avec des pertes équivalant à 7,4 % de son PIB agricole, ce qui témoigne des effets dévastateurs subis par les économies africaines.

Au niveau sous-régional, l'Afrique occidentale apparaît comme la sous-région la plus vulnérable avec 13,4 % de pertes du PIB agricole, un chiffre qui représente un fardeau économique extrêmement lourd reflétant l'exposition aiguë de la sous-région aux catastrophes liées au climat et sa capacité d'adaptation limitée.

L'Afrique australe suit avec 7,6 % de pertes du PIB agricole, tandis que l'Afrique de l'Est subit 5,8 % de pertes, confirmant ainsi une vulnérabilité accrue à travers le continent africain. Cette tendance continentale reflète des défis communs, liés notamment à la forte dépendance à l'égard de l'agriculture pour l'emploi et la stabilité économique, à la dépendance généralisée à l'égard des systèmes agricoles pluviaux et aux ressources financières insuffisantes pour réduire les risques de catastrophe et instaurer des mesures d'adaptation au changement climatique.

// 3 260 milliards de dollars de pertes agricoles à l'échelle mondiale

D'après la même source, sur une période de 33 ans (1991-2023), les catastrophes ont infligé au secteur agricole des pertes estimées à 3 260 milliards de dollars des États-Unis, soit 99 milliards de dollars par an en moyenne. Les cultures céréalières ont payé le plus lourd tribut, avec 4,6 milliards de tonnes de pertes, suivies par les fruits et légumes (2,8 milliards de tonnes), tandis que la viande et les produits laitiers perdent 900 millions de tonnes.

L'analyse régionale montre que l'Asie accuse les plus lourdes pertes, à savoir 47% du total mondial (1 530 milliards de dollars), ce qui peut s'expliquer par son secteur agricole très vaste, sa population rurale nombreuse et sa vulnérabilité accrue aux catastrophes d'origine climatique. Viennent ensuite l'Amérique, avec 22 % du total (713 milliards de dollars), puis l'Afrique avec 19% (611 milliards de dollars).

Les pertes de production dues aux catastrophes correspondent à une réduction des disponibilités énergétiques de 320 kcal par personne et par jour au niveau mondial. On déplore des pertes de fer équivalentes à 60% des besoins pour les hommes, et de graves déficits en vitamines et minéraux essentiels qui tendent à affecter les populations vulnérables de manière disproportionnée. Selon les estimations, les vagues de chaleur marines ont causé à elles seules 6,6 milliards de dollars de pertes dans le secteur de la pêche (1985-2022).

Au niveau mondial, 15% des pêcheries ont été touchées et les pertes de production ont dépassé 5,6 millions de tonnes, ce qui témoigne de l'impact considérable - mais en grande partie non quantifié - de ces catastrophes sur les systèmes alimentaires aquatiques. Pourtant, la pêche et l'aquaculture restent largement passées sous silence dans les évaluations des catastrophes, alors qu'elles assurent la subsistance de 500 millions de personnes.

L'impact des catastrophes sur l'agriculture ne se limite pas aux pertes de production immédiates, mais englobe également les dommages causés aux infrastructures, les perturbations des marchés, les défaillances des systèmes financiers et la dégradation des services éco-systémiques, qui peuvent persister pendant plusieurs années après l'événement initial.

La FAO estime ainsi qu'il est nécessaire de développer les outils d'évaluation existants afin de saisir systématiquement les effets directs et indirects et de prendre en considération les valeurs non économiques, les effets différenciés sur les groupes vulnérables, les atteintes à la biodiversité et les perturbations à long terme des écosystèmes. Les technologies et les outils numériques révolutionnent le suivi des risques dans l'agriculture.

Les plateformes numériques interopérables transforment les données brutes sur le climat, les sols, les variables socioéconomiques et les aléas en informations exploitables. Des analyses avancées alimentées par l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique permettent désormais d'obtenir en temps réel des informations hyperlocales et intégrées sur les risques, qui sont facilement exploitables.