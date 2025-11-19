Ile Maurice: Volley-ball - Les grosses pointures assurent !

Les grosses pointures ont réussi leur entrée en lice dans la Crystal Natiobal League la semaine dernière. Les deux équipes du Quatre-Bornes VBC, championnes en titre, ont largement dominé leur adversaire respectif, alors que le Port-Louis Fire Star, le Faucon Flacq Camp Ithier VBC ainsi que Tranquebar Black Rangers se sont également assuré des débuts victorieux.

Mercredi dernier, l'équipe féminine de Quatre-Bornes a mis moins d'une heure à plier son duel face au Club sportif de Mahéboiurg - 54 minutes pour être exact - en trois sets, 25-9, 25-5 et 25-7. L'entraîneur Sanjeev Jundoosing a même pu faire tourner allégrement son effectif. Dans la foulée, l'équipe masculine n'a pas tremblé contre le promu Flic en Flac Blue Stars, l'emportant 25-16, 25-14 et 25-14 en 69 minutes.

Stéphanie Dauguet et les Tranquebar Black Rangers se sont montrées nettement supérieures aux Sharks.

Les vice-championnes de Maurice, Tranquebar Black Rangers, se sont aussi offert une ballade de santé contre Trou-aux-Biches Sharks, 25-4, 25-7 et 25-7 en tout juste 53 minutes de jeu. Le Port-Louis Fire Star, deuxième chez les hommes la saison dernière, a concédé un set face à la jeune équipe du Curepipe Stralight SC (25-16, 25-14, 24-26, 25-20) mais réalise l'essentiel au bout de 100 minutes de jeu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Faucon Flacq Camp Ithier VBC a lancé dans la grand bain ses deux recrues étrangères, le Gambien Ngum Modou et le Togolais Wilfried Samani Komla, et s'est défait en toute logique de Trou-aux-Biches Sharks en trois sets, 25-11, 25-23 et 25-21 en 74 minutes.

Le Club sportif de Pamplemousses avec désormais Melchior Miniopoo à sa tête, s'est défait de Buswell VBC en quatre sets, 23-25, 25-22, 25-16 et 25-14. Scénario différent pour l'équipe féminine de Buswell qui a disposé, sans coup férir, de La Tour Koenig SC, en trois manches, 25-18, 25-19 et 25-23 après 81 minutes de jeu. L'Union sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill a fait la leçon aux filles du Curepipe Starlight SC, 25-20, 25-19 et 25-13 en 79 minutes, alors que l'Union de Curepipe 1979 a disposé d'une formation d'Azur SC qui poursuit son apprentissage, 25-17, 25-14 et 25-22.

Le programme de la semaine

(Au gymnase Pandit Sahadeo, Vacoas)

Aujourd'hui

18h30 : Tranquebar Black Rangers vs CS Mahébourg (dames)

19h30 : Quatre-Bornes VBC vs Curepipe Stralight SC (hommes)

Jeudi 20 novembre

18h30 : Union de Curepipe 1979 vs Quatre-Bornes VBC (dames)

19h30 : Faucon Flacq Camp Ithier VBC vs CS Pamplemousses (hommes)

Vendredi 21 novembre

18h30 : Curepipe Stralight SC vs La Tour Koenig SC (dames)

19h30 : Buswell VBC vs Trou-aux-Biches Sharks (hommes)

Samedi 22 novembre

14h30 : Union sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill vs Azur SC (dames)

16h00 : Buswell VBC vs Trou-aux-Biches Sharks (dames)

17h30 : Port-Louis Fire Star vs Flic en Flac Blue Stars (hommes)