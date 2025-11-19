Ile Maurice: Volley-ball - Les grosses pointures assurent !

19 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Maurice Mélotte Krishna Pather

Les grosses pointures ont réussi leur entrée en lice dans la Crystal Natiobal League la semaine dernière. Les deux équipes du Quatre-Bornes VBC, championnes en titre, ont largement dominé leur adversaire respectif, alors que le Port-Louis Fire Star, le Faucon Flacq Camp Ithier VBC ainsi que Tranquebar Black Rangers se sont également assuré des débuts victorieux.

Mercredi dernier, l'équipe féminine de Quatre-Bornes a mis moins d'une heure à plier son duel face au Club sportif de Mahéboiurg - 54 minutes pour être exact - en trois sets, 25-9, 25-5 et 25-7. L'entraîneur Sanjeev Jundoosing a même pu faire tourner allégrement son effectif. Dans la foulée, l'équipe masculine n'a pas tremblé contre le promu Flic en Flac Blue Stars, l'emportant 25-16, 25-14 et 25-14 en 69 minutes.

Stéphanie Dauguet et les Tranquebar Black Rangers se sont montrées nettement supérieures aux Sharks.

Les vice-championnes de Maurice, Tranquebar Black Rangers, se sont aussi offert une ballade de santé contre Trou-aux-Biches Sharks, 25-4, 25-7 et 25-7 en tout juste 53 minutes de jeu. Le Port-Louis Fire Star, deuxième chez les hommes la saison dernière, a concédé un set face à la jeune équipe du Curepipe Stralight SC (25-16, 25-14, 24-26, 25-20) mais réalise l'essentiel au bout de 100 minutes de jeu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Faucon Flacq Camp Ithier VBC a lancé dans la grand bain ses deux recrues étrangères, le Gambien Ngum Modou et le Togolais Wilfried Samani Komla, et s'est défait en toute logique de Trou-aux-Biches Sharks en trois sets, 25-11, 25-23 et 25-21 en 74 minutes.

Le Club sportif de Pamplemousses avec désormais Melchior Miniopoo à sa tête, s'est défait de Buswell VBC en quatre sets, 23-25, 25-22, 25-16 et 25-14. Scénario différent pour l'équipe féminine de Buswell qui a disposé, sans coup férir, de La Tour Koenig SC, en trois manches, 25-18, 25-19 et 25-23 après 81 minutes de jeu. L'Union sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill a fait la leçon aux filles du Curepipe Starlight SC, 25-20, 25-19 et 25-13 en 79 minutes, alors que l'Union de Curepipe 1979 a disposé d'une formation d'Azur SC qui poursuit son apprentissage, 25-17, 25-14 et 25-22.

Le programme de la semaine

(Au gymnase Pandit Sahadeo, Vacoas)

Aujourd'hui

18h30 : Tranquebar Black Rangers vs CS Mahébourg (dames)

19h30 : Quatre-Bornes VBC vs Curepipe Stralight SC (hommes)

Jeudi 20 novembre

18h30 : Union de Curepipe 1979 vs Quatre-Bornes VBC (dames)

19h30 : Faucon Flacq Camp Ithier VBC vs CS Pamplemousses (hommes)

Vendredi 21 novembre

18h30 : Curepipe Stralight SC vs La Tour Koenig SC (dames)

19h30 : Buswell VBC vs Trou-aux-Biches Sharks (hommes)

Samedi 22 novembre

14h30 : Union sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill vs Azur SC (dames)

16h00 : Buswell VBC vs Trou-aux-Biches Sharks (dames)

17h30 : Port-Louis Fire Star vs Flic en Flac Blue Stars (hommes)

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.