Ile Maurice: Quatre faux policiers soupçonnés d'extorsion

Un ouvrier affecté à un chantier de construction à Îlot-Dépinay, dans la région de Pamplemousses, affirme avoir été victime d'une opération d'extorsion menée par quatre individus se présentant comme des officiers de police. Les faits se seraient déroulés dans l'après-midi du vendredi 14 octobre.

Selon l'ouvrier, il travaillait sur le site aux côtés d'une équipe lorsque quatre inconnus sont arrivés à bord d'une voiture bleue. L'un d'eux se serait présenté comme policier et aurait interrogé l'ouvrier d'un ton autoritaire, lui demandant s'il employait des travailleurs étrangers sur le chantier. Les trois autres individus auraient également questionné les autres membres de l'équipe. Le faux officier aurait ensuite exigé de voir la carte d'identité de l'ouvrier. Pris de panique, celui-ci s'est dirigé vers son camion où se trouvait son portefeuille. Il a alors constaté que l'un des individus l'avait suivi. Il a saisi sa carte d'identité, prenant même une photo du document.

Selon la victime, les hommes lui auraient ensuite demandé de l'argent pour. Sous pression et ne comprenant pas ce qui se passait, l'ouvrier lui a remis Rs 1 500. L'un des individus aurait alors caché l'argent dans ses vêtements avant de regagner leur véhicule et de quitter les lieux sans fournir d'explication. L'ouvrier dit avoir reconnu trois des quatre individus. Il précise également que rien n'a été subtilisé parmi les matériaux de construction sur le chantier.

Le site étant équipé de caméras de surveillance, les images de l'incident pourront aider à identifier les suspects. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette affaire d'extorsion présumée par de faux policiers.

