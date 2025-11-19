Ile Maurice: Enquête en cours et arrestation d'un suspect

Il y a eu une série inquiétante de larcins dans le village de Triolet au mois d'octobre. Les victimes avaient signalé des effractions survenues entre tard dans la nuit et tôt le matin, avec des modus operandi similaires: des fenêtres laissées entrouvertes ou des accès peu sécurisés servaient de points d'entrée, et le suspect agissait rapidement pour s'emparer des objets de valeur avant de disparaître par des ruelles latérales pour éviter toute détection.

Les cambriolages se sont concentrés principalement autour des 7e et 8e Miles de Triolet, les résidences étant ciblées de manière opportuniste. Parmi les objets volés figuraient des téléphones portables de différentes marques, de l'argent liquide et des bijoux en or et en argent.

Dans certains cas, des effets personnels, tels que des sacs ou des chaussures, ont été retrouvés à l'extérieur, témoignant de la précision et de la rapidité des auteurs. La valeur totale des biens volés durant cette période a été estimée à plus de 1,5 million de roupies.

Face à cette recrudescence de vols, la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) - Northern a lancé une opération ciblée. Les équipes de surveillance ont analysé les images CCTV disponibles et mis en place des patrouilles dans les zones sensibles, notamment les axes latéraux souvent empruntés afin d'éviter les caméras de Safe City.

L'enquête a permis de dégager un profil précis : un individu opportuniste, se déplaçant à pied ou en transport public, ciblant des maisons avec des ouvertures vulnérables et profitant de la faible sécurité résidentielle.

Ancien détenu

Le 8 novembre, grâce à des informations précises, les officiers ont identifié le suspect Anders Speville à bord d'un bus matinal se dirigeant vers Port-Louis. Interpellé et conduit à la Criminal Investigation Division de Trou-aux-Biches, le suspect a admis sa responsabilité dans l'ensemble des cambriolages survenus durant le mois. Il a également participé à une reconstitution sur les lieux, permettant aux enquêteurs de confirmer le modus operandi et les points d'entrée utilisés.

Selon les autorités, le suspect, un résident de Triolet et ancien détenu récemment libéré, agit seul et de manière répétée, profitant de sa connaissance du quartier pour planifier ses larcins. L'opération de la Divisional Crime Intelligence Unit a été saluée comme un exemple d'action proactive et de coordination efficace entre surveillance, analyse de terrain et investigations policières, mettant fin à une série de vols qui avait inquiété la population locale.