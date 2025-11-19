Sénégal: Timimoun - 'Less Waxul' de Yoro Mbaye remporte le prix du meilleur scénario

Le court-métrage sénégalais "Less Waxul" (Non-dit en wolof) du réalisateur Yoro Mbaye a remporté le prix du meilleur scénario de la compétition officielle fiction du premier Festival international du court-métrage de Timimoun (13-18 novembre).

"Less Waxul" met en scène un ancien pêcheur reconverti en vendeur de pain rassis, confronté à l'ouverture d'une boulangerie appartenant à sa belle-soeur. Le film interroge les rapports sociaux, la survie économique et le poids de l'histoire coloniale, en utilisant le pain comme symbole de résilience.

Déjà projeté dans une trentaine de festivals, le film a remporté plusieurs distinctions internationales, dont le Grand Prix du scénario au Miami Short Film Festival, le Grand Prix national du Dakar Court Festival et le prix du meilleur court-métrage africain aux Africa Movie Academy Awards.

Yoro Mbaye, réagissant à son sacre, a exprimé sa "grande satisfaction" et souligné "la reconnaissance" que cette distinction symbolise pour la création cinématographique africaine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"C'est une fierté d'être le premier lauréat sénégalais de cette première édition", a-t-il déclaré.

Le cinéaste a annoncé que son film va poursuivre prochainement son parcours international, notamment en France.

Dans la même catégorie, le prix du meilleur réalisateur a été décerné à "Gardiennes de nuit" de la réalisatrice franco-algérienne Nina Khada, tandis que le prix de la mise en scène est revenu "Alazar" du réalisateur et scénariste éthiopien Beza Hailu Lemma.

Le Grand-Prix du court-métrage documentaire a récompensé "Lobi Ekosimba" du Congolais Kumbuka Maene Eli, qui suit le quotidien des habitants de Goma dans un contexte de violences récurrentes.

Le "Gourara d'Or", la récompense suprême, toutes catégories confondues, a été attribué au film "Collatéral" de l'Algérien Yazid Yettou, qui relate les bouleversements vécus dans une famille touarègue après la chute d'un drone dans le Tassili N'Ajjer, un massif de montagnes situé dans le sud-est algérien.

Le prix de la meilleure interprétation a été remporté par Sonia Faidi pour son rôle dans "The Night Watchers".

Le jury a réservé son "coup de coeur" à "Bord à Bord" de la réalisatrice tunisienne Sahar El Achi, le Capverdien Nuno Bonaventura Miranda étant récompensé d'une "mention spéciale" pour son film "The Last Harvest".

Dans la section DZ, deux mentions ont été attribuées à "Taazirt" et "Coup de pouce", tandis que le prix de la distribution est revenu à "Matter of Honor".

Le Grand Prix de la compétition nationale algérienne a récompensé "Niya", de Imène Ayadi, qui retrace l'histoire d'une enfant confrontée à la décennie noire.

Le directeur du festival, Zine Eddine Arkab, a salué "la réussite de cette première édition", mettant en avant "le travail des équipes d'organisation" et "l'adhésion de la population de Timimoun à cet événement porté par l'État algérien".

Il a également relevé "la qualité des productions africaines" et "la présence significative du Sénégal, pays invité d'honneur".

Le directeur du festival, Zine Eddine Arkab.