Sénégal: Les recettes budgétaires de l'Etat au troisième trimestre, sujet phare dans les quotidiens

Dakar — La publication du rapport d'exécution budgétaire du troisième trimestre 2025 et la victoire écrasante des Lions face aux Harambee Stars (8-0) du Kenya, en match amical préparatoire de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025, sont entre autres, les principaux sujets au menu des quotidiens reçus, mercredi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Le ministère des Finances et du Budget a rendu public, mardi, le rapport d'exécution budgétaire du troisième trimestre 2025. Ce document fait le point de la situation détaillée de la mobilisation des recettes du budget général, l'exécution des ressources et des charges de trésorerie.

Le Soleil rapporte que "'les recettes recouvrées ont atteint près de 3254 milliards de FCFA, soit 70% de l'objectif annuel".

L'As précise que ces "3200 milliards de recettes ont été recouvrés sur le budget général dont 2900 milliards de recettes fiscales, soit un taux recouvrement de près de 70%".

La publication écrit que "le fisc presse plus de 3000 milliards le contribuable".

"Le gouvernement fisc ses recettes", dit Le Quotidien. Le journal explique que "cette performance de mobilisation des recettes du budget de général de 3254 milliards de francs CFA, soit 69,7% des prévisions annuelles, est liée à l'amélioration conjuguée des recouvrements des recettes fiscales et des recettes non fiscales".

WalfQuotidfien indique que la digitalisation des procédures fiscales est "la recette innovante de la Direction générale des impôts et domaines (DGID)". "La DGID a procédé au lancement d'un système de paiement mobile des impôts et taxes avec l'opérateur de téléphonie Orange à travers son application Max It", note Walf.

Selon EnQuête, le rapport trimestriel d'exécution budgétaire "fait ressortir des efforts importants du gouvernement pour atteindre ses objectifs macroéconomiques, notamment la réduction considérable du déficit budgétaire et l'accroissement des ressources domestiques".

Source A parle "d'une économie nationale résiliente" à la lecture du dernier rapport trimestriel d'exécution budgétaire. Selon le journal, "l'exécution budgétaire au troisième trimestre 2023 confirme la bonne tenue des finances publiques, avec des recettes en hausse, des dépenses globalement contenues et un déficit maitrisé".

"Les recettes mobilisées culminent à 3254 milliards, le déficit à 1059 milliards francs CFA", indique le quotidien les Echos.

En Sport, Sud Quotidien revient sur le match de préparation des Lions face au Kenya en perspective de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025.

"Le Sénégal a renoué, hier, avec le succès en remportant (8-0) en amical le duel qui l'a opposé, au Mardan sports complex, à Antalya en Turquie, au Kenya. Grâce à un doublé de Nicolas Jackson, un triplé de Sadio Mané, et un but de El Hadj Malick Diouf, d'Ibrahima Mbaye, et Chérif Ndiaye, les Lions ont littéralement écrasé les Harambee stars", écrit Sud.

Selon L'As, "les Lions pulvérisent les Harambee stars".