Sénégal: Projection en avant-première continentale du film 'Zion', jeudi

Dakar — L'institut français du Sénégal à Dakar, accueille, jeudi, à partir de 20 heures, la projection en avant-première continentale, du long-métrage intitulé "Zion"du réalisateur guadeloupéen Nelson Foix, annonce un communiqué reçu à l'APS.

Ce long métrage d'une heure 39 minutes est un thriller social au coeur des Antilles, une oeuvre puissante et haletante qui transporte le spectateur en Guadeloupe, renseigne le document.

D'après le synopsis, Chris, un jeune homme est contraint d'accepter une livraison risquée pour un caïd local. Il signale que le destin de ce dernier bascule lorsque sa mission déraille et qu'il trouve, de manière inattendue, un bébé abandonné devant sa porte.

Le film se transforme dès lors en un récit intense sur les thèmes universels du choix moral, de la rédemption et de la paternité involontaire face à la violence du milieu interlope.

Le communiqué souligne la force des liens et des dialogues entre les cinématographies africaines et caribéennes, tout en offrant une fenêtre sur la richesse narrative de la diaspora francophone.

Il est prévu au terme de la projection une rencontre et un échange avec le réalisateur du film, Nelson Foix, sur le processus de création du film, les défis de la production cinématographie dans les Caraïbes et les thèmes sociaux et culturels qui y sont abordés.

Nelson Foix est un réalisateur, scénariste et acteur de 32 ans, basé à Guadeloupe. Avant "Zion" sorti cette année, il avait réalisé "Timou Aw - Ton enfant", en 2020.