Thiès — L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) travaille, depuis quelques années, à une désagrégation des données statistiques jusqu'à l'échelle régionale, voire départementale, afin de faciliter leur utilisation par les acteurs locaux, a-t-on appris de son directeur général, Abdou Diouf.

"Nous travaillons à avoir une désagrégation jusqu'à l'échelle régionale et parfois même jusqu'à l'échelle départementale, afin que les acteurs puissent utiliser au mieux les données", a fait savoir le directeur général de l'ANSD, Abdou Diouf.

Il participait à une réunion du comité régional de développement (CRD) tenue mardi à Thiès, en perspective de la célébration de la Journée africaine de la statistique (JAS).

Instituée par l'Union africaine, la JAS est célébrée le 18 novembre de chaque année par les Etats membres, afin de promouvoir la culture statistique et sensibiliser sur l'importance des données dans le développement économique et social.

"La journée célébrée aujourd'hui va dans le sens de rapprocher les statistiques produites des usagers et des terroirs", a indiqué le DG de l'ANSD.

Les statistiques, dit-il, "sont au coeur de toute prise de décision humaine, fondée sur du factuel, puisqu'[elles ont] pour principal objet de mesurer pour comprendre, prendre les meilleures décisions et guider vers les voies du progrès".

"Les statistiques sont utilisées par tous les acteurs, aussi bien les pouvoirs publics que les acteurs de développement et dans tous les secteurs de la vie", a souligné le DG de l'ANSD, insistant sur l'importance de disposer de statistiques pour comprendre une situation donnée et pouvoir "prendre les décisions qui soient les plus pertinentes".

Sur cette base, l'ANSD "s'emploie, depuis quelques années, à produire des statistiques au niveau désagrégé, afin de permettre aux acteurs locaux de pouvoir disposer d'une information qui puisse guider au mieux leurs actions".

Le système statistique national sénégalais est centré autour de l'ANSD qui en est l'organe principal et qui en assure la coordination, mais l'Agence nationale de la statistique "ne produit pas toutes les données", précise M. Diouf.

"Il y a également des données qui sont produites par les services des ministères sectoriels (que) l'ANSD recueille, pour faire les synthèses économiques nationales, mais également faire la coordination de la production statistique", a-t-il expliqué.

Abdou Diouf a évoqué des "expériences spécifiques" menées par l'ANSD, comme le recensement qui est "la seule opération d'envergure nationale pouvant aller jusqu'au niveau du quartier ou du village", lequel couvre un ensemble d'indicateurs portant sur la vie économique et sociale des populations.