Sénégal: Fièvre de la vallée du Rift - Des lycéens de Kolda sensibilisés sur les mesures préventives

Kolda — Des lycéens de Kolda, ont été sensibilisés sur les mesures préventives contre l'épidémie de la fièvre de la vallée du Riff qui sévit dans plusieurs localités du pays, mais aussi sur le civisme et la citoyenneté, à l'initiative du ministère de l'Education nationale, en partenariat avec le ministère des Forces armées, a constaté l'APS.

Cette campagne de sensibilisation entre dans la cadre de l'exécution du programme citoyen "Waajal xaleyi", conjointement exécuté par le ministère des Forces armées et celui de l'Éducation nationale.

Elle s'est déroulée, au stade régional de Kolda, en présence des autorités éducatives, militaires, et des membres du Comité régional de gestion des épidémies.

Selon les organisateurs (zone militaire 6 et Inspection d'académie) de Kolda, cette campagne de sensibilisation vise à faire des élèves des sentinelles contre la fièvre de la vallée du Rift dans les maisons et quartiers.

La région de Kolda, a enregistré depuis l'apparition de cette épidémie, 9 cas chez les animaux et un cas humain de la fièvre de la vallée du Rift.