Sénégal: Un CLD convoqué à Niakhène sur la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs, le 25 novembre

Tounène (Thilmakha) — Un comité local de développement (CLD) se tiendra le 25 novembre à Niakhène, dans le département de Tivaouane (ouest), en vue de sensibiliser sur le bon voisinage entre éleveurs et agriculteurs et discuter des risques environnementaux liés aux feux de brousse et à la coupe abusive de bois, a-t-on appris du sous-préfet de cet arrondissement.

Cette rencontre va réunir les acteurs territoriaux pour rappeler la réglementation en vigueur, sensibiliser sur le respect du bon voisinage entre éleveurs et agriculteurs et discuter des risques environnementaux liés notamment aux feux de brousse et à la coupe abusive de bois, a indiqué Babacar Kébé.

Cette annonce du sous-préfet de Niakhène fait suite à un incident ayant opposé un agriculteur à un éleveur, ce week-end à Tounène, un village de la commune de Thilmakha.

Selon les informations recueillies auprès de témoins, le conflit entre l'agriculteur et l'éleveur a éclaté lorsque le champ du premier a été envahi par du bétail en pleine période de récolte.

L'agriculteur se serait rendu sur les lieux pour exiger l'évacuation immédiate de sa parcelle.

L'échange avec l'éleveur conduisant le bétail aurait rapidement dégénéré, au point que l'agriculteur aurait menacé son vis-à-vis avec une arme.

L'intervention de témoins a permis d'éviter une altercation physique, selon des témoins.

Contacté par l'APS le sous-préfet de Niakhène a fait savoir que les deux protagonistes ont été convoqués à la gendarmerie pour audition, jeudi.

L'autorité administrative a aussi rappelé qu'à chaque fin d'hivernage, "un arrêté fixant les délais d'ouverture et de fermeture des pâturages est pris afin de protéger les récoltes contre les divagations".

Mais malgré ces mesures, note-t-il, les incidents demeurent récurrents dans plusieurs localités coincés entre espaces agricoles et pastoraux.

Pour prévenir de nouvelles tensions, il a décidé de convoquer un comité local de développement (CLD) pour discuter de ces problèmes.

Les populations locales, pour leur part, appellent à un renforcement des mesures préventives dans les zones jugées sensibles, notamment dans les arrondissements de Mérina Dakhar et Niakhène, afin d'éviter d'éventuels différends liés au passage du bétail.